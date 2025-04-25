高倉健名作翻拍 草彅剛《驚爆倒數》勇當列車長 自豪喊死而無憾

「列車長」草彅剛（左）和「駕駛員」能年玲奈在片中相互搭配，致力解除爆炸危機。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本前SMAP成員草彅剛主演新片《新幹線驚爆倒數》，翻拍1975年高倉健主演的經典電影《新幹線大爆破》，草彅剛在新版飾演的列車長負責保護全體乘客生命安全，自豪該片是生涯代表作，更開玩笑表示拍完後已死而無憾。

《新幹線驚爆倒數》故事結合日常通勤和恐怖炸彈攻擊，找來《正宗哥吉拉》導演樋口真嗣操刀，結合先進特效，打造極逼真的視覺效果。草彅剛表示，原作上映正好是出生那一年，新版希望能好好繼承高倉健的遺志，還說電影適合各年齡層觀看，無論哪個年代的觀眾都能享受。

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草彅剛（右圖）在《新幹線驚爆倒數》飾演原版高倉健（左圖）的列車長角色，希望能繼承前輩遺志。（Netflix提供、資料照）

該片觸及新幹線爆炸議題，得到JR東日本公司的合作，在東北新幹線實地取景，草彅剛分享拍片既快樂又艱難，有次一大早6點從上野站往返青森站，大約拍了12小時，他笑說：「雖然搭了這麼久，但畫面竟然只給女高中生遞水而已。」

能年玲奈在片中飾演駕駛員，原版由動作巨星千葉真一飾演，劇組為順應時代潮流而轉換性別；能年玲奈獲導演大讚眼睛炯炯有神，和千葉真一有些神似，她表示這次從服裝儀容到新幹線的種類和特點都深入了解，也訪問許多司機，努力做好功課。

草彅剛（右圖）在《新幹線驚爆倒數》飾演原版高倉健（左圖）的列車長角色，希望能繼承前輩遺志。（Netflix提供、資料照）

雖然能年玲奈和草彅剛片中交集不多，不過草彅剛表示彼此建立在互信基礎上，大讚能年玲奈個性討喜友善，「剛好我們都對音樂有興趣，聊天總是一拍即合。」《新幹線驚爆倒數》已在Netflix上架。

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