GX巡演最終場5月登大馬 鼓鼓手沖咖啡賄賂Energy

鼓鼓（右三）手沖咖啡「賄賂」Energy謀福利。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕由「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治組成的限定團「GX」，即將於5月3日在吉隆坡迎來「大玩一票 」巡演最終場，是十全十美的第10場，也是他們首度一起在馬來西亞舉行演唱會，讓兩人相當重視。

鼓鼓（右三）手沖咖啡「賄賂」Energy謀福利。（相信音樂提供）

蕭秉治及鼓鼓日前分別前往五月天、Energy的演唱會擔任開場嘉賓。蕭秉治首次在拉斯維加斯的指標性場地Allegiant Stadium演出，讓他相當感動。結束後他留在美國，讓自己放了一個長假，去海邊玩平衡車、打沙灘排球等，也前往朋友在美國的錄音室參觀，他說：「我很喜歡朋友的錄音室，希望下一張專輯有機會可以到美國錄音。」

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鼓鼓月初前往馬來西亞做宣傳，並為Energy「一觸即發」演唱會助陣，鼓鼓在舞台上大膽向Energy要求借100位粉絲一起觀賞GX演出，更在後台手沖咖啡「賄賂」Energy，讓他們在台上宣傳GX的演唱會。

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