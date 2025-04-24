黃少谷遭誤認「偷包」下跪 苗真爆粗口喊報警

黃少谷意外捲入「偷包風波」。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴慧如13日與國標舞老師劉家銘補辦婚宴，沒想到婚宴結束後風波不斷，像是賓客黃少谷捲「偷包風波」，被喝醉的苗真怒飆三字經，最後下跪求饒才平息，還有白冰冰早退、愛徒喝醉失控等消息傳出。對此，新娘賴慧如表示，心情並未受影響，「大家來見證我們的婚禮，因為放鬆、開心，喝喝小酒，都是非常正常的。」

苗真在賴慧如婚宴上酒過三巡，情緒一度失控。（資料照，記者潘少棠攝）

婚宴喝茫「拿錯喜餅袋」成導火線 賴慧如甩負面心情慶幸圓滿落幕

苗真昨被爆參加賴慧如婚禮時喝醉，在酒精的作祟下，情緒起伏超大，不時邊哭邊笑、爆粗口，她在婚宴尾聲起身去廁所，將隨身小包放在喜餅袋裡，一旁的黃少谷也喝到茫，從座位附近順手拿了一袋喜餅，不巧就是苗真放小包的那袋，直至走到停車場才發現，他趕緊將東西送回會場，不料苗真已失控，嚷嚷著要報警，還當眾飆罵黃少谷三字經，最後黃少谷下跪求饒，在場的友人不斷安撫苗真，才結束讓這場鬧劇。

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黃少谷表示，「苗真姐是個個性直爽、很照顧人的好姐姐，大家許久未見，婚宴當天還特別來關心自己的近況。」對於自己酒醉造成的誤會與風波，他向外界道歉，「深刻反省，不再貪杯誤事。」透露事後有傳訊息請苗真見諒包涵。

賴慧如說道：「其實最後都是圓滿落幕的，所以對我來說並沒有造成任何影響，這個婚禮對我來說很重要，也因為是二婚，一定有很多不同的聲音，但我很慶幸我們決定要辦這場婚禮。」希望負面消息不要再影響到別人。

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