「機醫粉」力挺收視亮眼 高允貞×鄭準元CP感升溫中

高允貞（左）、鄭準元在《機智住院醫生生活》有感情線。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《機智住院醫生生活》近來口碑延燒，首集收視3.6%到最新第4集5.1%微幅上升，更登上Netflix台灣排行榜冠軍，受到廣大「機醫粉」喜愛。

《機智住院醫生生活》於社群平台討論度高，除了有《機智醫生生活》班底客串，4位年輕主角反映社會新鮮人的狀態，相互激盪滿滿人情味和幽默感。

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女主角高允貞飾演婦產科住院醫生「吳怡瑛」，她因背著龐大卡債，被迫回醫院上班，她和飾演學長、也是小叔的鄭準元共譜愛情線，兩人化學反應卻引來評價兩極。

有觀眾反映不懂兩人明明外型就不搭，雖然有姻親關係，卻硬塞感情線，不過也有人聲援鄭準元，認為他長相耐看，聲音溫柔、演技自然，個性可靠也討喜。

導演申沅昊提到，鄭準元是心中的「寶藏演員」，多年來演技扎實，在日常生活也展現十足魅力，大讚高允貞天生條件好，最厲害的是即使「面無表情」彷彿也有故事，永遠猜不到她在想什麼。

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