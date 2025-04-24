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修杰楷揪張鈞甯探神秘空間 暢聊演員甘苦

修杰楷揪張鈞甯探神秘空間 暢聊演員甘苦修杰楷（左）邀請張鈞甯到他的YT節目當嘉賓。（修TIME提供）
〈tag_a〉☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆〈/tag_a〉

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷開設YouTube節目《修TIME》，邀請女神好友張鈞甯到從未對外開放過的私人酒窖作客，他爆料連老婆賈靜雯都不知道這個神秘空間，展現出和張鈞甯的深厚友誼。

修杰楷和張鈞甯因戲結緣，合作過多部電視劇，好交情延續至今。兩人談到身為演員的辛苦之處，張鈞甯透露，30歲及40歲各經歷一次低潮，30歲覺得自己的成就很慢，第二次的低潮是40歲，「我沒有辦法變成我夢中自己最想變成的演員。」她開始自問：「我還要做嗎？還是要改行？還是要往幕後？」她後來發現自己最愛的還是演戲，明白「生命是自己的」，只要做自己喜歡的事，就很幸福了。

修杰楷分享自己低潮時非常憤世嫉俗，曾經藉由酒精麻痺自己、對身旁的人沒有耐心，也想過離開這行業，但隨著長大漸漸想通，用心對待每一份工作，總有一天會被看見，才讓他調適好心態，繼續演員之路。

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