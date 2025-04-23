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林予晞深度閱讀練習 輕鬆消化劇本

林予晞忙於演藝工作之餘，還攻讀台北大學社會所，正著手準備論文。（記者王文麟攝）林予晞忙於演藝工作之餘，還攻讀台北大學社會所，正著手準備論文。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

林予晞愛攝影、愛閱讀，讓她總被歸類在文青的範疇，她認為看書確實對演員幫助很大，「它（閱讀）培養了我的專注力跟執著，還讓我找到一個方向，是我願意花時間研究的。」她很會利用零碎時間，像是開車時、洗完澡吹頭髮，就會聽有聲書，她說：「在資訊破碎化時代，有意識收集破碎時間是很重要的。」

她提到現在因研究所進度，每週要讀一到三篇艱深論文或選書著作，這些日積月累的閱讀練習，讓她回頭讀劇本時變得輕鬆很多，因為劇本大多是符合當代情境的描述，她說：「閱讀對我作為一名演員幫助很大，更能得心應手分析劇本角色的構成。」

而她喜歡的書種因年齡成長有所差異。國小、國中時期的她愛看歷史小說，包括《三國演藝》、金庸系列武俠小說，像是《三國演義》是《三國志》的延伸，她說，在課外書能見到課本出現的人，讓她更有學習動力。

高中、大學之後，她花很多時間接觸影視文化和電影，也看大眾文化的文本，她以《駭客任務》為例子，指出裡面的哲學，讓她反思「人要怎看待真實與虛幻」。如今她身兼演員和正在寫論文的社會所碩二生，她把大量時間拿來看跟角色、研究有關的書，像是哲學社會學科類文本。

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