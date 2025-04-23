《人物專訪》紐約編舞家回部落 王政一跟拍8年

導演王政一（左）、製作人曹盛彥花8年完成《跳進部落的孩子》，盼影片引領觀眾思考「身分認同」的議題。（記者陳奕全攝）

記者鍾志均／專訪

紀錄片《跳進部落的孩子》由導演王政一、製作人曹盛彥耗時8年製作，聚焦編舞家布拉瑞揚從紐約回到家鄉台東尋找身分認同，和原住民舞者共同創作、生活的歷程；王政一坦言本來影片只想低調巡演，沒想到越做越大，能上院線放映覺得不可思議。

聚焦布拉瑞揚尋找身分認同歷程 激勵原鄉孩子追夢動力

王政一表示電影本來要講成功的編舞家返鄉，帶一群舞者跳舞的故事，很勵志，但拍到後來都變了；主角布拉瑞揚不排斥被拍，卻一直不敢看紀錄片，覺得難以面對自己，其他舞者經過8年都長大了，有現實考量，思想也變得踏實。

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布拉瑞揚（右）從紐約返台後，致力於舞團訓練和演出。（希望影視提供）

從紐約打拚返家的布拉瑞揚覺得離熟悉的文化很遠，他回憶就讀左營高中時曾被歧視，後來努力將原住民口音改掉，現在又花很大力氣重新適應自己的身分，陷入矛盾。

片中敘事主軸之一是布拉瑞揚努力打破外界對原住民的刻板印象，尤其他不喝酒，常獨處，活得「很西方」，只是至今他的父親仍難接受他靠跳舞維生，王政一不諱言，「布拉瑞揚的父親年紀大了，雖然能認同他的工作，但不至於欣賞。」

聊到舞團成員清一色是男性，王政一透露布拉瑞揚認為女舞者們已很厲害，男生們需要更多調教，好達到高難度動作，眾人也有默契笑說，即使是男孩也有「少女心」，成員組成其實非常多元。

《跳進部落的孩子》紀錄片口碑極佳。（希望影視提供）

至於拍攝難題，王政一表示從接觸舞團到電影上映，中間經歷結婚生子，讓他笑稱「拍完片回家都得跪在地板做家事」；再來是他首次拍長片，因不想拍成傳記片，素材多到得花兩年剪接，多重抉擇下狂冒白頭髮。

曹盛彥補充說，預算花了近400萬，宣傳也要200萬左右，原先快撐不下去，幸好文化部補助能稍微減少負擔，感謝台東朋友知道要上映後，都幫忙拉贊助，得到很多幫忙。《跳進部落的孩子》30日在台上映。

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