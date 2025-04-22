五月天開唱慶生 歌迷點歌如果還有明天 瑪莎笑喊找碴

五月天開唱，提前幫瑪莎（左）慶生。

（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」巡演驚喜連連，繼戲劇女主角章若楠到現場追星，前晚飾演男主角「桑延」的白敬亭也上台擔任嘉賓，除了合唱主題曲《任性》，也演唱五月天另一首歌《步步》。另外全場也幫4月25日生日的瑪莎提前慶生。

阿信（右）和全場歌迷一起唱生日快樂歌提前幫瑪莎慶生。（相信音樂提供）

阿信稱讚白敬亭唱得很棒，爆料他在彩排時緊張到發抖，白敬亭說：「今天舞台對我意義非凡，愈重視愈緊張！」事後阿信說，希望以後白敬亭開唱可以邀他去看。

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瑪莎生日將至，歌迷點歌卻點《如果還有明天》，他當場忍不住「質問」歌迷動機，笑問歌迷：「等下！這什麼意思？擺明來找碴的，一個人再不怎麼喜歡過生日，你也不能點給他《如果還有明天》，我惹你了嗎？」逗得全場哄堂大笑。

既然不適合點唱《如果還有明天》，歌迷改點《月亮代表我的心》，同樣又不是五月天的歌曲，瑪莎幽默說，他的生日願望就是歌迷可不可以點五月天的歌？

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