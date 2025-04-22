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娛樂 最新消息

鄭進一罹膀胱癌自嘲性功能變差 苦訴沒賺到家後版稅

鄭進一（左）昨合體金曲台語歌王蘇明淵為「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」彩排。（記者潘少棠攝）鄭進一（左）昨合體金曲台語歌王蘇明淵為「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」彩排。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲、蘇福男／台北、高雄報導〕鄭進一和金曲台語歌王蘇明淵昨為「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」彩排，鄭進一驚爆得到膀胱癌二期，但經過治療已無大礙，自嘲：「就是性能力比較差一點。」

由高雄流行音樂中心主辦的「真愛秀．藍寶石大歌廳」，5月10、11日在高流海音館登場，由澎恰恰、陳亞蘭主持。

鄭進一昨彩排經典歌曲《家後》，但說以前沒有什麼版權概念，不像外界想像靠這首歌賺翻版稅，律師歌手蘇明淵笑說：「你太晚認識我。」

另外鄭進一自曝去年底因小便會痛，檢查後發現罹膀胱癌，他說：「很多人化療會掉髮，但我完全無感，還做了30次電療（放療）。」目前已抗癌成功，但仍需每三個月進行追蹤，他說自己不迷信偏方，最好的方法就是樂觀：「我活到70歲人生夠了，我算命好的，從小到大是人生勝利組。」

蘇明淵前幾個月遭遇父親過世打擊，至今走不出來，昨彩排選唱江蕙歌曲《無言花》，透露在家裡練唱邊唱邊哭，太太說：「你是不是選錯歌了？」但這首是以前爸爸常唱的歌，他還是要唱，也想起以前爸爸會帶媽媽去「藍寶石」看秀，因此他加入演出更有意義。

高流執行長丁度嵐昨特別到場為鄭進一和蘇明淵加油打氣，並致贈台灣島嶼意象的茶葉禮盒，象徵「金曲飄香、茶韻悠長」。他表示，節目內容融合經典金曲與趣味短劇，要為母親節獻上最深情的祝福，購票可洽ibon售票系統。

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