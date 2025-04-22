王子鼓勵戀愛有助演技 勿找同門避免分手尷尬

王子（中）鼓勵選秀脫穎而出新人們多談戀愛提升演技，左起「幽靈水晶」林書蘊、F.F.O張鈞嘉、ARKis禾雁凱及鄭彫秦。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕踢帕娛樂2025年下半年進軍戲劇領域，帶來全新網劇《轉過頭替你擦眼淚》、《危城兄弟》，過去從選秀節目脫穎而出的優秀男女團成員，以「準演員」的全新身分亮相，昨記者會邀來「王子」邱勝翊擔任嘉賓指點學弟妹。

曾擔任《原子少年》導師的王子現身站台，和ARKis禾雁凱及鄭彫秦、F.F.O張鈞嘉、「幽靈水晶」林書蘊一同受訪，他鼓勵新人們多戀愛提升經驗值，對演技更有幫助，自爆過去棒棒堂有禁愛令，規定不能跟黑澀會美眉交往，對此他也認同：「盡量不要跟同公司的，不然分手後不好。」

請繼續往下閱讀...

日前Lollipop棒棒堂暌違15年合體站上「KKBOX風雲榜」掀起粉絲回憶殺，王子笑說：「希望棒棒堂可以撐到未來我的小孩來看演出。」明年逢成團20週年，王子也預告正在努力準備新表演，想給歌迷特別的回憶。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法