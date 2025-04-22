（胡如虹和她的藝人朋友們）李唯楓哭出力量 幸福回歸歌壇

射手座的李唯楓很感性，是一個愛哭包。（記者胡舜翔攝）

文／胡如虹

很少男生會招認自己很愛哭，李唯楓不但說自己很愛哭，還形容自己是流淚系神奇寶貝。

「我昨天聽了盧廣仲的《愚人節快樂》哭到不行，可不可以請餐廳給我一些冰塊，我要冰敷一下眼睛。」李唯楓拿著冰袋邊冰敷眼睛邊說他是射手座，上升星座是雙魚，非常感性、愛哭，而且越大越愛哭，他常聽歌聽到哭，讓他哭得最慘的歌是羅志祥的《力量》。

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★苦等8年才出片 轉戰中國4年負債而歸

李唯楓說完便清唱起「給我力量 陪我闖蕩 也許我們都不講 把愛留在 我的心上 超越了太多夢想」，他唱得很自在，聲音清亮，讓我想起以前跟「小哥」費玉清聊到歌曲，小哥也是聊著聊著就唱起歌來，他們都是真心愛唱歌，也會唱歌的歌手。

李唯楓自許成為優秀先生，想朝唱歌、主持發展。（記者胡舜翔攝）

不過愛唱歌的李唯楓歌唱之路考驗很多，他16歲就跟大聲音樂簽約成了王心凌的師弟，可是卻等了8年才出片。出了兩張專輯搭了《剩女保鏢》、《幸福選擇題》偶像劇的片尾曲、插曲，嘗到人氣上升走紅的滋味後，他因為和經紀公司的合約糾紛，選擇赴中國發展。

李唯楓沒有資源、人脈，到中國4年辛酸史一籮筐，最後負債回來，那段時間羅志祥的《力量》給了他很大的力量，也讓他流了很多眼淚。

★磨掉傲氣重新開始 籌資開短影音公司

李唯楓說他這幾年才明白，以前長輩會說你要給自己一個時限，如果沒有發展就要準備改行，想想自己還能做什麼。他以前只想唱歌，只想到將來要站上小巨蛋，從中國回來發現自己在台灣空白了4年，一切又要重新開始，他才想到應該要多方面發展。

人在低谷，每一個機會都很珍貴。李唯楓說他本來想去賣車，覺得先上綜藝節目有知名度後再去賣車可能比較好賣，就開始上節目。他沒有出片之前曾經是《大學生了沒》的固定班底，當了歌手之後又曾在羅志祥主持的《娛樂百分百》擔任過外景主持人，練就了好口才，加上在中國發展那幾年的挫折，早已磨掉了他的偶像傲嬌之氣。

李唯楓上小S的《小姐不熙娣》節目當眾流鼻涕的畫面被不斷的回放，笑果十足，毫無形象，卻讓他成為網友討論的話題，再度被關注，也讓他找到願意投資他的股東，開了短影音公司。

李唯楓重返歌壇，不再唱情歌，改唱《幸福蹺蹺板》。（記者胡舜翔攝）

★優秀先生獲得肯定 經營自己找回歌迷

李唯楓把短影音公司取名為「優秀先生」，自許當優秀先生，他說原本開公司一心只想簽藝人來做，沒想到他的股東告訴他：「你為什麼不做自己？我只對你有興趣。」他才想到自己其實就是一個優秀先生，所以闊別歌壇10年，他最近出了單曲《幸福蹺蹺板》，年底也將舉辦演唱會，慢慢把歌迷找回來。

他還計畫再開一家短劇製作公司，連名字都想好了就叫「狂風」，他笑說本來想以自己的名字為公司命名，但「唯楓」聽起來像微風，風太小了，還是「狂風」比較有氣勢，如果「狂風」公司做出成績，就可以再開一家「颶風」公司。

由於過去曾跟朋友投資手搖飲跟麻辣燙失利，李唯楓說他痛定思痛以後不再接觸本行以外的事業，認真經營自己。他曾經在中國找過一個很厲害的算命老師，他找了3年，算命老師都不理他。後來算命老師主動連絡他，他問老師為什麼都不理他，老師說因為那幾年他的運氣不好，找他也沒有用，但他36歲開始會走10年的大運，所以老師才來找他。

有了算命老師的金口背書，讓李唯楓大膽當優秀先生，繼續朝演藝圈衝！

胡如虹（左）和她的藝人朋友李唯楓。（記者胡舜翔攝）

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