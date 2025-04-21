（東京現場直擊）《優子》的萌熊融化粉絲 神山健治戲說《第九位絕地》

《星際大戰：視界》第三季的《優子的寶藏》曝光概念圖，萌熊機器人可愛到融化現場粉絲。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／東京報導〕曾入圍艾美獎最佳動畫短片的影集《星際大戰：視界》昨在「星戰慶典2025」曝光第三季首支預告與多項新消息，包括首季3部廣受好評的短片將在本季延續故事線，還推出全新品牌「《星際大戰：視界》呈獻」（直譯），首先推出作品將是從短片《第九位絕地》衍生出的長篇影集。

製片人詹姆斯沃夫證實，第一季最受歡迎的3部短片《決鬥》、《村莊新娘》以及《第九位絕地》將在第三季迎來續作，其餘6部短片中最受矚目的堪稱是《優子的寶藏》，昨曝光胸口內建微波爐的超萌熊型機器人「比利」以及小女孩「優子」的概念圖及搶先看短片，可愛到融化現場粉絲。

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《星際大戰：視界》衍生長篇影集《第九位絕地》將由日本動畫大導神山健治編導，他昨親臨現場介紹。（盧卡斯影業提供）

沃夫同時宣布，《第九位絕地》除了短片續作，也將推出長篇影集，並由日本動畫大導演神山健治執導及編劇，神山昨本人也親自現身介紹，透露故事將設定於絕地武士幾乎滅絕後的世代，描述一位真正的絕地武士必須召集盟友，為生存而戰。《星際大戰：視界》第三季將於10月29日在Disney+上線，《第九位絕地》影集預計2026年推出。

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