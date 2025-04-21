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娛樂 最新消息

（人物專訪）佩德羅看《曼達洛人》劇本像神秘冒險 被關起來超興奮

佩德羅帕斯卡接受本報專訪分享拍攝《曼達洛人與古古》趣事，有信心電影會讓粉絲驚艷。（盧卡斯影業提供）佩德羅帕斯卡接受本報專訪分享拍攝《曼達洛人與古古》趣事，有信心電影會讓粉絲驚艷。（盧卡斯影業提供）

記者許世穎／東京專訪

在東京舉辦的全球《星際大戰》粉絲年度盛會「星戰慶典2025」昨圓滿落幕，今年最受矚目的堪稱是明年將上映的《曼達洛人與古古》，除了曝光首支片段，主演佩德羅帕斯卡也驚喜現身與粉絲互動，接受本報專訪時還笑爆當初看劇本時竟然「直接被關起來」，心情宛如小朋友在看違禁品般興奮。

佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》的露臉造型，在「星戰慶典2025」首度曝光。（翻攝自IG）佩德羅帕斯卡在《曼達洛人與古古》的露臉造型，在「星戰慶典2025」首度曝光。（翻攝自IG）

佩德羅形容首次看《曼達洛人與古古》劇本的經驗就像進入一場神祕冒險，「他們把我關進一個房間，我面前就放著劇本，讓我從頭讀到尾，感覺就像個小孩看到了最珍貴的違禁品。」他大讚導演強法洛將帶來一場視覺奇觀，有信心他們將打造從1977年《星際大戰》問世以來最精彩的冒險之一，「我迫不及待想與全世界分享！」

★當驚奇先生遇到丁賈林  佩德羅︰馬上被迷倒

談到同時在漫威電影宇宙化身「驚奇先生」李德理查斯，佩德羅玩心十足的想像兩大角色相遇的畫面：「我覺得李德會立刻尊敬像丁賈林（曼達洛人）這樣的人，對丁賈林非常著迷，只是丁賈林可能沒什麼耐心回答他的問題。不過他們如果能花時間相處，最後一定會明白，彼此內心的良善其實如出一轍。」

盧卡斯影業總裁凱薩琳甘迺迪（左三起）、導演東尼吉洛伊、迪耶哥路那、導演薛恩李維、萊恩葛斯林、雪歌妮薇佛、佩德羅帕斯卡、導演強法洛、羅莎瑞道森、海登克里斯坦森、創意長戴夫費羅尼除了出席「星戰慶典2025」，更與「星戰」帝國風暴兵一同在增上寺前合影。（盧卡斯影業提供）盧卡斯影業總裁凱薩琳甘迺迪（左三起）、導演東尼吉洛伊、迪耶哥路那、導演薛恩李維、萊恩葛斯林、雪歌妮薇佛、佩德羅帕斯卡、導演強法洛、羅莎瑞道森、海登克里斯坦森、創意長戴夫費羅尼除了出席「星戰慶典2025」，更與「星戰」帝國風暴兵一同在增上寺前合影。（盧卡斯影業提供）

★新片是否秀新舞步    佩德羅拒絕暴雷

由於佩德羅最近在一支廣告中大秀舞技引發網友熱烈討論，被問到在電影中會不會也有新舞步，他忍不住笑說：「這個嘛，我們得拭目以待。我們都知道他也會幾招的，但現在不能透露，不能暴雷。」當被誇讚舞步十分迷人，他更開心表達謝意。

再度參與星戰慶典，佩德羅直說來到東京非常開心，更感謝所有粉絲讓整個經驗變成他能想像到的最棒體驗。而當記者提到4月2日生日的他先前在《復仇者聯盟：末日之戰》片場慶生，並送上遲來的祝福「生日快樂」，他體貼表示一點也不遲，暖心笑道：「現在還是牡羊座的季節呢。」《曼達洛人與古古》預計2026年5月22日全球上映。

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