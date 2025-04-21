Darren親手佈展 噴漆創作Qpee牆 穿拼接舊布料暗藏專屬回憶 澳洲飲料店開幕邀周董站台

Darren發想設計的小精靈Qpee首度「開口笑」。（Story Wear提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Darren」邱凱偉昨擔任時尚品牌特展一日店長，他親自佈展，以發想創作的小精靈Qpee為主題，從木工切割、繪畫創作、展場佈置，到親手噴漆創作Qpee牆，設計多年的小精靈首度以嶄新視覺樣貌與服裝概念結合。

Darren特別穿上量身打造的單寧外套，他透露平時會帶舊衣及手稿請品牌方再製，身著拼接布料會分外驚喜，「衣服穿上去之後，會發現這塊布料是那時候談戀愛，坐在哪張椅子上的回憶。」言下之意每塊布料都有「專屬回憶」，藏著與前任相處痕跡，他故作緊張慌張說：「幸好老婆不在這裡。」

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Darren擔任時尚品牌特展一日店長親自佈展。（Story Wear提供）

Darren為活動特製木工Qpee，是小精靈第一次開口露齒笑，Darren解釋：「意即我們可以真誠地表達自己，也希望大家看到他的笑容能感受到正向的力量。」他透露18年前還在憲憲家族時，有次跟柯有倫邊聊天邊捏土，無意間捏出Qpee的樣子，柯有倫意外成催生產婆。

此外，Darren澳洲飲料店副業進入試營運，他租下母校墨爾本皇家理工大學附近3層樓的百年街邊店，自豪秀出店內氣派裝潢，租金1個月要1萬8000元澳幣（約台幣37萬4000元），喊話有信心拚回本，更希望藉此輸出台灣文化，希望本土設計師作品在澳洲展出，待7月正式開幕也有意邀好友周杰倫共襄盛舉。

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