《KKBOX演唱會》SJ空降雄蛋「情書紙花」撩台粉 蔡健雅化身綻放女神開場

SUPER JUNIOR-D&E在台灣合體壓軸獻唱，全場驚喜。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲、陽昕翰／高雄報導〕集結20組海內外人氣歌手、樂團參與的「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會，昨晚在高雄巨蛋熱鬧進行，金曲歌后蔡健雅打頭陣精彩「露一手」，鋼琴獨奏揭開序幕。韓團SUPER JUNIOR兩大子團SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S除了各自精采表演，最後還在台上合體合唱《Miracle》，全場驚喜尖叫連連。

蔡健雅打頭陣，以鋼琴獨奏《Bloom Again》揭開序幕。（記者王文麟攝）

黃偉晉再次擔任主持人，他談到KKBOX這20年來見證音樂人成長，每年都是不容錯過的音樂饗宴，今年主題是綻放，本屆風雲大使蔡健雅獨奏《Bloom Again》正是呼應這主題。

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蔡健雅獻唱夯劇《不夠善良的我們》片尾曲《善良的我們》及插曲《芬蘭距離》，還巧妙結合《Beautiful Love》，事後受訪她談到：「愛情曾經是我的全部，我為愛情活，但現在沒有任何目標了，注重好好過生活。」也說現在若寫悲傷情歌不合邏輯，也很難再寫甜蜜情歌，還笑說已為老年生活學打麻將，被問到好友蔡依林新專輯會不會找她合作？她則露出神祕笑容。

SUPER JUNIOR-L.S.S在台灣合體壓軸獻唱，全場驚喜。（記者王文麟攝）

SUPER JUNIOR-L.S.S.利特、始源、神童獻唱《Suit Up》氣氛熱鬧，看到歌迷的熱情，神童用中文說：「沒有辦法不愛台灣，我愛你們。」還比出臉頰愛心。染了金髮的始源嘴甜說為了台灣歌迷換頭髮，還說：「我是你們的男神始源。」利特說希望繼續成為KKBOX 30、40週年最佳朋友。

SUPER JUNIOR D&E的東海與銀赫獻唱《Oppa、Oppa》及《Run Away》等歌曲，銀赫唱完就甜喊歌迷「老婆」，還說：「我是你們的老公銀赫，你們和我們是家人。」東海則說：「我是你們的東海，能夠見到你們非常開心，我們直到最後都要一起同樂享受。」兩子團合體合唱之外，現場還飄下團員親手寫的「情書」紙花，成為大彩蛋。

昨晚玖壹壹也和高爾宣、派偉俊組限定男團合唱《下輩子》，五堅情則首唱新歌《當世界遺落你》。

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