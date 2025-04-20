晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《KKBOX演唱會》SJ空降雄蛋「情書紙花」撩台粉 蔡健雅化身綻放女神開場

SUPER JUNIOR-D&E在台灣合體壓軸獻唱，全場驚喜。（記者王文麟攝）SUPER JUNIOR-D&E在台灣合體壓軸獻唱，全場驚喜。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲、陽昕翰／高雄報導〕集結20組海內外人氣歌手、樂團參與的「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會，昨晚在高雄巨蛋熱鬧進行，金曲歌后蔡健雅打頭陣精彩「露一手」，鋼琴獨奏揭開序幕。韓團SUPER JUNIOR兩大子團SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S除了各自精采表演，最後還在台上合體合唱《Miracle》，全場驚喜尖叫連連。

蔡健雅打頭陣，以鋼琴獨奏《Bloom Again》揭開序幕。（記者王文麟攝）蔡健雅打頭陣，以鋼琴獨奏《Bloom Again》揭開序幕。（記者王文麟攝）

黃偉晉再次擔任主持人，他談到KKBOX這20年來見證音樂人成長，每年都是不容錯過的音樂饗宴，今年主題是綻放，本屆風雲大使蔡健雅獨奏《Bloom Again》正是呼應這主題。

蔡健雅獻唱夯劇《不夠善良的我們》片尾曲《善良的我們》及插曲《芬蘭距離》，還巧妙結合《Beautiful Love》，事後受訪她談到：「愛情曾經是我的全部，我為愛情活，但現在沒有任何目標了，注重好好過生活。」也說現在若寫悲傷情歌不合邏輯，也很難再寫甜蜜情歌，還笑說已為老年生活學打麻將，被問到好友蔡依林新專輯會不會找她合作？她則露出神祕笑容。

SUPER JUNIOR-L.S.S在台灣合體壓軸獻唱，全場驚喜。（記者王文麟攝）SUPER JUNIOR-L.S.S在台灣合體壓軸獻唱，全場驚喜。（記者王文麟攝）

SUPER JUNIOR-L.S.S.利特、始源、神童獻唱《Suit Up》氣氛熱鬧，看到歌迷的熱情，神童用中文說：「沒有辦法不愛台灣，我愛你們。」還比出臉頰愛心。染了金髮的始源嘴甜說為了台灣歌迷換頭髮，還說：「我是你們的男神始源。」利特說希望繼續成為KKBOX 30、40週年最佳朋友。

SUPER JUNIOR D&E的東海與銀赫獻唱《Oppa、Oppa》及《Run Away》等歌曲，銀赫唱完就甜喊歌迷「老婆」，還說：「我是你們的老公銀赫，你們和我們是家人。」東海則說：「我是你們的東海，能夠見到你們非常開心，我們直到最後都要一起同樂享受。」兩子團合體合唱之外，現場還飄下團員親手寫的「情書」紙花，成為大彩蛋。

昨晚玖壹壹也和高爾宣、派偉俊組限定男團合唱《下輩子》，五堅情則首唱新歌《當世界遺落你》。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中