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木谷竜也誇台灣音樂實力 山﨑天願為地瓜球飛寶島

木谷竜也希望做出自己的人形悠遊卡，拍照時不忘擺出動感超人般動作。（記者廖俐惠攝）木谷竜也希望做出自己的人形悠遊卡，拍照時不忘擺出動感超人般動作。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本都市型音樂祭「CENTRAL」昨晚在新莊開唱，新學校領袖、櫻坂46、木谷竜也及HANA輪番上陣，他們對於一同在台灣演出萬分期待，彼此謙虛表示很榮幸能夠與在電視機上看到的明星一起合作。

因獻唱《咒術迴戰》主題曲深受台灣歌迷喜歡的木谷竜也去年才來台參加金音獎，昨受訪時透露自己很欣賞草東沒有派對、我是機車少女等台灣樂團，更發現台灣音樂不可小覷，他笑說希望能把自己做成造型悠遊卡，當作周邊商品獻台灣粉絲。

櫻坂46大陣仗一次來15人，田村保乃（左起）、山﨑天、森田輝、藤吉夏鈴、守屋麗奈昨代表受訪。（記者廖俐惠攝）櫻坂46大陣仗一次來15人，田村保乃（左起）、山﨑天、森田輝、藤吉夏鈴、守屋麗奈昨代表受訪。（記者廖俐惠攝）

櫻坂46則是人氣女團，成員山﨑天之前在台品嘗地瓜球後念念不忘，回到日本自己做了兩次，但都失敗收場，她笑曝願意為地瓜球搭機來台狂嗑。櫻坂46在台灣粉絲眾多，守屋麗奈希望有一天有機會來台辦個唱。

新學校領袖近年紅遍國際，她們分享來到台灣後，發現路上很多摩托車，女孩們在訪問後合體做出騎機車的動作，笑翻眾人，KANON笑說：「我們還討論台灣人騎車速度很快，OK嗎？有點擔心。」

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