（東京現場直擊）迪耶哥參與星戰慶典有備而來 《安道爾》第二季放送第一集福利

迪耶哥路那出席星戰慶典2025的《安道爾》第二季發布會，感性分享心路歷程。（盧卡斯影業提供）

〔記者許世穎／東京報導〕「星戰慶典2025」昨邁入活動第2天，上午率先登場的是被譽為「有史以來最優秀星戰作品之一」的影集《安道爾》第二季，節目總監東尼吉洛伊率領主要演員「卡西恩」迪耶哥路那、「碧絲」安卓亞霍娜、「K-2SO」艾倫圖克等人一同出席，迪耶哥笑說有了先前經驗，一定不能兩手空空到來，當場送福利讓粉絲看完整的第一集。

★分享演卡西恩近10年心路歷程 曝故事越來越悲傷

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從2016年《星際大戰外傳：俠盜一號》開始，迪耶哥扮演卡西恩已成為他演員生涯演過最久的角色，他表示：「除了當爸爸，這是我人生中投入時間最久的一件事！」他說從來沒有如此貼近過這麼大型的計畫，「我一路成長，學到很多事。扮演卡西恩也一直存在於我人生中的重要時刻，我真的為我們所完成的事情感到驕傲。」

《安道爾》執行製片桑尼沃倫伯格（左起）、節目總監東尼吉洛伊、凱爾索勒、丹妮絲高夫、安卓亞霍娜、迪耶哥路那一同出席星戰慶典2025。（盧卡斯影業提供）

迪耶哥感性回憶，能參與《安道爾》非常美好，「尤其是這麼多人在乎、珍視的一切」。提起第二季，更不諱言故事會越來越悲傷，「就像任何革命一樣充滿悲劇，畢竟這是一個革命凝聚成形的故事，總伴隨著失落、痛苦與黑暗，最深的低谷就是當你什麼都得放下，因為你已經無法再承受。」

★規模大到超乎想像 故事接軌《俠盜一號》

因此第二季故事不僅會越來越複雜，也越來越富有情感，迪耶哥透露：「因為每個決定都關乎『要不要失去某些東西』，當已經知道結局，再回頭寫前傳，會是非常特別的創作經驗。而《俠盜一號》的結局，讓它成為最值得發展背景故事的作品之一。」

迪耶哥也形容第二季規模將會大到超乎想像，會有更多的冒險、更多的動作與情感張力，尤其故事將接軌《俠盜一號》，「當你看完最終的第二季，會立刻想接著看《俠盜一號》，一定會發現很多當初未曾察覺的層次。」《安道爾》第二季將於4月23日在Disney+ 正式上線。

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