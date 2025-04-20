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娛樂 最新消息

（新片搶鮮看）麥可B喬丹分身有術大戰吸血鬼 《罪人》演技加倍成功

麥可B喬丹在《罪人》分飾雙胞胎，演技再受肯定。（華納兄弟提供）麥可B喬丹在《罪人》分飾雙胞胎，演技再受肯定。（華納兄弟提供）

記者許世穎／專題報導

《黑豹》金獎提名導演萊恩庫格勒繼《奧斯卡的一天》、《金牌拳手》、《黑豹》，以及《黑豹2：瓦干達萬歲》大獲成功後，推出原創的高概念恐怖片《罪人》，一部描寫30年代密西西比的吸血鬼電影，同時探討種族隔離、熱烈讚頌藍調音樂，與長期合作的麥可B喬丹一同帶領觀眾踏上一場全然不同的旅程。

導演萊恩庫格勒（右）以頂級規格IMAX膠卷攝影機拍攝《罪人》，展現極致沉浸體驗。（華納兄弟提供）導演萊恩庫格勒（右）以頂級規格IMAX膠卷攝影機拍攝《罪人》，展現極致沉浸體驗。（華納兄弟提供）

★出動IMAX膠卷攝影機 槍戰完美結合驚悚

《罪人》描述麥可分飾的雙胞胎兄弟試圖擺脫不愉快的過往，回到家鄉想重新開始，卻不知道更為恐怖的邪惡勢力正等待著他們回歸。隨著夜幕降臨，詭異現象接連發生，無法言喻的恐懼開始在人群裡蔓延，門外更突然出現幾位不懷好意的不速之客，讓一場狂歡派對一夕之間變了調，眾人被困在窄小的倉庫裡，只能抓緊武器，用絕對武力對抗未知的邪惡勢力。

導演庫格勒表示，電影業面臨的處境，是有更多錢投入各種「在家可看」的內容，「但對我而言，進電影院看電影的體驗是我生命中的一切。」

因此庫格勒出動了先前克里斯多夫諾蘭拍攝《奧本海默》、當今影壇最頂級規格IMAX膠卷攝影機拍攝，務求打造影史最沉浸式電影，呈現最大、最震撼畫面，更將槍戰動作與驚悚恐怖類型完美結合，帶來前所未有的觀影體驗。

麥可B喬丹在《罪人》挑戰自我，直說有第一次拍片的感覺。（翻攝自X）麥可B喬丹在《罪人》挑戰自我，直說有第一次拍片的感覺。（翻攝自X）

★人物貼近內心 麥可忠實呈現導演意圖

片中分飾雙胞胎的麥可表示，庫格勒編劇的人物都很貼近他的內心，「雖然有些人物完全是虛構的，但其中有很多來自現實的靈感，我的工作是始終確保我傳達了正確的訊息，並確保我將他對角色的意圖忠實呈現出來。」

麥可說在整個拍攝過程，庫格勒也大力鞭策了他，「我們第一次一起讀本時，我說『我們從來沒有拍過雙胞胎這種題材！』過程中需要弄清楚拍攝時的技術問題，以及我們如何能同時完成兩個角色的戲分。」麥可甚至直說：「天哪，這感覺就像我第一次拍電影！我正在學習這種不同的技術元素。」

麥可B喬丹（左）和飾演他堂弟的邁爾斯卡頓在《罪人》經歷惡夢般的一夜。（華納兄弟提供）麥可B喬丹（左）和飾演他堂弟的邁爾斯卡頓在《罪人》經歷惡夢般的一夜。（華納兄弟提供）

導演庫格勒表示，《罪人》提供一個回溯自身根源的機會，尤其目前每部片都跟麥可合作，挑戰變得越來越大，也越來越野心勃勃，「看到麥可成功完成這個角色真的非常非常令人興奮，他發現了一些微妙的方法來區分個性不同的雙胞胎，這是一場精彩的表演，對兩個角色來說都是。」

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