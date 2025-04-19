（東京現場直擊）星戰慶典開跑 佩德羅迷倒異形之母 古古萌玩摸摸樂

電影《曼達洛人與古古》兩大演員佩德羅帕斯卡（左）、雪歌妮薇佛一同現身「星戰慶典2025」。 （盧卡斯影業提供）

〔記者許世穎／東京報導〕全球《星際大戰》粉絲年度盛會「星戰慶典2025」今年移師日本千葉市的幕張展覽館舉行，為期3天的活動昨開跑，首日就有不少驚喜，明年重點電影《曼達洛人與古古》兩大主角佩德羅帕斯卡和雪歌妮薇佛一同登場，還首度曝光該片預告，讓現場星戰迷直接暴動。

導演強法洛（右）抱著可愛的「尤達寶寶」古古，佩德羅帕斯卡忍不住出手摸摸他。（盧卡斯影業提供）

★《曼達洛人與古古》預告首曝光 星戰迷嗨炸暴動

導演強法洛昨帶著可愛的「尤達寶寶」古古一同登場，可愛的古古娃娃還在現場賣萌，強法洛笑說：「看來沒辦法了，我們必須給觀眾一點新畫面了。」隨後約2分鐘的預告片首度曝光，現場尖叫聲此起彼落，粉絲嗨到不行。

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佩德羅帕斯卡（左）除了動手摸一下古古，也把臉湊過去讓古古摸。（翻攝自IG）

正忙著拍攝《復仇者聯盟：末日之戰》（暫譯）的佩德羅和首次加入星戰宇宙的「異形之母」傳奇女星雪歌妮攜手登台，看到萌翻的古古娃娃也忍不住摸了兩下。佩德羅感性表示：「《曼達洛人》對我來說是非常重要的作品，是一路以來這麼棒的團隊陪我走過。」更說能在東京和這麼多粉絲見面，「真的太幸福了！」

★雪歌妮賣關子 丁賈林為她辦事

雪歌妮則興奮分享加入星戰宇宙的心情，坦言以前沒看過《曼達洛人》，但強調一看就迷上，「我迷上佩德羅、迷上古古，真的很榮幸能成為這個大家庭的一員。」

星戰迷開心參加慶典，在場內一同開啟手機燈光，還有人揮舞光劍，形成一片燈海。（美聯社）

而首度曝光的預告也沒讓粉絲失望，佩德羅飾演的丁賈林帥氣登場、獨戰帝國戰機群，氣勢超強；賣萌又擁有強大原力的古古也有精彩演出，不只想用原力偷拿零食，甚至還泡在水裡游泳。雪歌妮則對丁賈林和古古說道：「你現在是為我辦事。」角色神祕。

此外，還有傑瑞米艾倫懷特飾演的赫特家族成員羅塔也在片段中的競技場現身，鏡頭最後切到觀眾席上的古古，正悠哉的吃著類似爆米花的零食，並預告《曼達洛人與古古》將於2026年5月22日全球上映。

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