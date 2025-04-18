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《人物專訪》孫麥傑DJ之路倫敦發跡 難忘端盤打工被搭訕

孫麥傑（右）在《獨佔接班人》暗戀張家陞，對他做出摸頭殺外加抱抱舉動。（LINE TV提供）孫麥傑（右）在《獨佔接班人》暗戀張家陞，對他做出摸頭殺外加抱抱舉動。（LINE TV提供）

記者李紹綾／專訪

孫麥傑的DJ之路不容小覷，從起初的倫敦夜店到去年知名音樂節Ultra和S2O，再到東京銀座RAISE，他開心說：「那是我一直以來的夢想！」DJ生涯達到新高峰。

孫麥傑分享，在倫敦攻讀碩士時，不時被朋友詢問「最近有什麼好聽的歌？」他笑說：「可能覺得我選歌的品味不錯，我也一直想玩玩看DJ，乾脆就買了一台初階的混音器放宿舍，大家來找我的時候，我就會放給他們聽，這是最初的起點。」沒想到因此放出興趣，他報名了當地的課程，在練習時被專業DJ相中，邀請他在倫敦知名夜店表演，從此展開了他的DJ旅程。

碩士畢業後，孫麥傑並沒有立即全心投入音樂，而是選擇在倫敦的GUCCI擔任行銷助理，這份工作他做了一年多，學習到不同的人生體驗，在因緣巧合下被微風集團相中、簽約。

孫麥傑透露，人生第一份打工是在大三，他因太愛吃N.Y. Bagels，而去應徵外場端盤子，得意說：「我盤子端得很好，沒打翻過，也沒被客人刁難。」他在端盤子的過程中，吸引不少姐姐們的注意，招認有被搭訕，笑稱這段經歷非常有趣，是人生中的一段美好回憶。

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