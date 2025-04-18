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娛樂 最新消息

《人物專訪》孫麥傑出國讀書女友劈腿 捲三角戀

時尚DJ孫麥傑今年將重心放在戲劇。（記者潘少棠攝）時尚DJ孫麥傑今年將重心放在戲劇。（記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

「時尚DJ」孫麥傑在LINE TV BL劇《獨佔接班人》與毛祁生、張家陞上演三角戀，他認為角色不算第三者，「因為我只是暗戀，沒有真正介入。」自曝過去在倫敦讀書與女友談遠距離戀愛，無意間發現女友出軌，這段經歷讓他對感情更加謹慎。

孫麥傑的初戀在高中，「我們在一起三年，但上大學後因為不同學校而分開。」他自認是一個浪漫的男友，情人節、耶誕節絕不馬虎，「我很注重過節的儀式感，節日一定會送花，也喜歡送有紀念意義的禮物，像是手作禮物。」不過偶爾會忘記特定紀念日，被唸是難免的。

孫麥傑與柯震東、王大陸等富二代從小玩在一塊，因此常被貼上「公子哥」的標籤，他坦言這讓他頗為困擾，「我對工作、讀書都很上心，感覺被冠上那些標籤，我做的任何事、任何努力會被抹滅。」強調自己是一個認真工作的人，不管是DJ、演戲還是經營廣告公司，他都全力以赴，希望大家能看到他的實力，而非單純聚焦於背景。

孫麥傑從音樂表演跨足戲劇，他認為最大的挑戰就是情緒的掌控，「演戲的情緒要一直維持在巔峰狀態，真的滿不容易。」拍戲期間，他和同劇的毛祁生、張家陞建立了深厚友誼，尤其在宜蘭拍攝時，他常開車載毛祁生回台北，兩人在車上天南地北亂聊，從劇情討論到生活日常，讓枯燥的通勤時間變得充實又有趣。

孫麥傑擁有多重身分，雖然對演戲經驗尚淺，但他NG的次數並不多，笑說可能是導演太仁慈，「當然還有很多進步空間啦！進組前一天的緊張感，反而成為激勵我的動力。」他表示今年將重心放在戲劇，「DJ放歌場可能會少一些，希望能多嘗試不同角色。」他認為演技需要時間磨練，自己也願意投入更多心力。

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