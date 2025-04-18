黃小琥調適更年期直嘆沒那麼簡單

黃小琥認了更年期身體出狀況，花了許多時間調適。（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕61歲的滅絕師太黃小琥復出開唱，她在2月露面透露身體出了狀況，前晚受訪認了是深受更年期所苦，身體發出警訊，包括體態改變、失眠，還曾在美國開唱時血崩，虛弱完成演出，對於過去繁忙的工作不禁感嘆：「現在想想的確『沒那麼簡單』。」

黃小琥前晚受訪霸氣喊話：「琥琥 is Back！全新2.0的黃小琥回來了。」她前幾年碰上疫情、情變等低潮，休息了好一段時間，回首從19歲就開始駐唱，內心也有許多感慨。

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黃小琥笑說：「我被業績『綁架』超過了30年，疫情過後，我就比較豁達，我現在真的是唱身體健康的。」提到多年前工作滿檔，身體出狀況卻不自知，「我在拉斯維加斯的演唱會上面血崩，唱到一半，助理說我的褲子後面都是血，我只好把風衣套上去，先把秀完成再說。」隔天才發現身體真的不對勁。

黃小琥後來就醫諮詢，也靠著運動、保健食品休息調養，慢慢從低潮的黑洞爬出來，她笑稱：「工作邀約一直不斷，是我自己不想接而已，過去的3、4年，都有接一些零星的演出。」

其實與德籍男友情變，當時也讓黃小琥備受打擊，前晚她已能侃侃而談：「我現在就修身養性，自己不想再談到什麼感情，現階段專心做好演唱會就好，我現在只愛我自己，把自己照顧好。」

黃小琥笑說對感情不強求，「寧願一個人孤獨寂寞，也不願在關係裡委曲求全。」她也鬆口前男友已經回到德國，現在也有女朋友了，兩人不會有復合的可能。

黃小琥正式啟動「2025 琥·嚮 世界巡迴演唱會」，6月21日、7月5日分別在北流跟高流開唱，前晚也宣布10月25日在台中中興大學惠蓀堂加場的好消息。

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