晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃小琥調適更年期直嘆沒那麼簡單

黃小琥認了更年期身體出狀況，花了許多時間調適。（大大娛樂提供）黃小琥認了更年期身體出狀況，花了許多時間調適。（大大娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕61歲的滅絕師太黃小琥復出開唱，她在2月露面透露身體出了狀況，前晚受訪認了是深受更年期所苦，身體發出警訊，包括體態改變、失眠，還曾在美國開唱時血崩，虛弱完成演出，對於過去繁忙的工作不禁感嘆：「現在想想的確『沒那麼簡單』。」

黃小琥前晚受訪霸氣喊話：「琥琥 is Back！全新2.0的黃小琥回來了。」她前幾年碰上疫情、情變等低潮，休息了好一段時間，回首從19歲就開始駐唱，內心也有許多感慨。

黃小琥笑說：「我被業績『綁架』超過了30年，疫情過後，我就比較豁達，我現在真的是唱身體健康的。」提到多年前工作滿檔，身體出狀況卻不自知，「我在拉斯維加斯的演唱會上面血崩，唱到一半，助理說我的褲子後面都是血，我只好把風衣套上去，先把秀完成再說。」隔天才發現身體真的不對勁。

黃小琥後來就醫諮詢，也靠著運動、保健食品休息調養，慢慢從低潮的黑洞爬出來，她笑稱：「工作邀約一直不斷，是我自己不想接而已，過去的3、4年，都有接一些零星的演出。」

其實與德籍男友情變，當時也讓黃小琥備受打擊，前晚她已能侃侃而談：「我現在就修身養性，自己不想再談到什麼感情，現階段專心做好演唱會就好，我現在只愛我自己，把自己照顧好。」

黃小琥笑說對感情不強求，「寧願一個人孤獨寂寞，也不願在關係裡委曲求全。」她也鬆口前男友已經回到德國，現在也有女朋友了，兩人不會有復合的可能。

黃小琥正式啟動「2025 琥·嚮 世界巡迴演唱會」，6月21日、7月5日分別在北流跟高流開唱，前晚也宣布10月25日在台中中興大學惠蓀堂加場的好消息。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中