邱凱偉4歲兒拍廣告 獲讚天才童星

Darren（左）和老婆Vivi（右）帶著兒子Travis一起接廣告。（老行家8益菌提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Darren」邱凱偉的4歲兒子Travis先前擔任陳志強婚禮的小花童大出風頭，不怕生的可愛模樣收服許多大人的心，如今一家3口首度合體為養生品牌代言。

Travis拍廣告時被誇是天才童星，身為爸爸的Darren雖拿過金鐘男配角獎肯定，仍為兒感到驕傲說：「我很羨慕他，因為我從影以來從來沒有被其他導演這樣子讚美過。」

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Darren提到拍廣告之際，他親自教戲、陪太太和兒子對戲，一開始太太有些緊張，後來表現才漸入佳境，但兒子對於表演頗為上手，是否會考慮讓他隨著爸爸腳步走演藝路？Darren笑說：「當爸媽的當然開心，但我們不會替他設限，前提是他要先好好念書、學好本事。」認為演藝圈不能只靠外表，還要有態度和實力。

他這回工作也很有感觸，指出以往都是獨立作戰，每次出門工作時都很想將兒子裝在口袋裡，帶著他趴趴走，這次終於圓夢一起完成任務。

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