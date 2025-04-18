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娛樂 最新消息

周興哲MV故事搬上銀幕 導演打趣8星報喜

周興哲出道10週年，覺得MV故事在大銀幕放映很酷。（記者潘少棠攝）周興哲出道10週年，覺得MV故事在大銀幕放映很酷。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕周興哲出道10週年，推出新專輯影像計畫《愛，總有開始的地方》昨在金馬奇幻影展首映，3段動人愛情篇章集結陳淑芳、張鈞甯、林柏宏、陳意涵、傅孟柏等眾星演出，導演林孝謙打趣說，大家一聽到是周興哲，幾乎一口答應演出，形容是「8星報喜」，一起替他出道10週年加油。

林孝謙和周興哲繼《比悲傷更悲傷的故事》影集版片尾曲後二度合作，林孝謙表示當時拍了MV，發現周興哲哭戲很好，因此結下好的緣分，因此才有這次10週年的影像計畫。

周興哲分享，MV故事在大銀幕放映很酷，讓觀眾有看電影的感覺，至於他在另一支MV《幾乎是愛情》和舒華共演，是否有機會再合作？他賣關子表示保密中，也說和張鈞甯、郭雪芙等人都沒合作過，相信之後都有機會。

至於3段故事最難執行的部分，導演林孝謙表示，要讓6組明星都在耶誕市集交會，妙喻有「復仇者聯盟」的感覺，但拍攝當天遇上4個颱風，當下只好直接搭景做成市集，最後花5、6小時就拍完，非常不容易。

現為二寶爸的周興哲，開玩笑說出席影像放映很開心，意指能出來透透氣，隨後又說「離開家裡太久，還是會覺得有點罪惡感」，直言現在當爸媽覺得很不簡單。

唱歌、演戲都兼顧的周興哲表示現在70％重心在工作，30%在家裡，透露大女兒開始說話後，脾氣也很多，「我只要一開口唱歌，她還會摀住我的嘴，覺得很有趣。」

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