24歲板垣瑞生猝逝 長期受困精神疾病

板垣瑞生失蹤3個月後，昨證實不幸離世。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星板垣瑞生曾和山下智久合作日劇《正直不動產2》，今年1月底卻驚傳失聯，時隔3個月，他的家屬昨在IG限時動態發聲，證實他因意外事故不幸去世，得年24歲，死訊讓粉絲難以置信。

板垣瑞生早在10歲就被星探發掘，14歲首次演出電影《黑金丑島君2》，隔年以《所羅門的偽證》謎之美少年的角色獲頒日本影評人獎最佳新人受矚目，後來參與劇集《麒麟來了》、《正直不動產》系列，活躍於影劇圈。

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不過去年3月，經紀公司突然宣布板垣瑞生粉絲俱樂部停止營運並關閉，他則被目擊暴瘦、剃光頭出現在澀谷街頭，相隔一個月自爆因壓力，出現失眠、厭食等症狀，家屬昨也透露，板垣長期受精神疾病困擾。

板垣瑞生去年底還發文感謝粉絲支持，未來會繼續以演員身分挑戰新事物，無奈早一步離開人世。

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