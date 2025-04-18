《會計師2》聚焦兄弟情 小班虧強享受折磨他

《會計師2》聚焦班艾佛列克（左）和強柏恩瑟的兄弟情，調性比上一集幽默不少。（翻攝自官方IG）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕「小班」班艾佛列克和「制裁者」強柏恩瑟一同回歸賣座動作片續集《會計師2》，提到2016年《會計師》成為票房黑馬，小班不諱言感到很驕傲，「很多人提到喜歡的電影時，這部片總是會出現，讓我意識到『哇，這部片好像還是很多人在看』」，直說因此想發展續集。

《會計師2》先前於西南偏南影展舉行首映後就獲得不少好評，最被提及的就是比第一部好笑不少。導演歐康諾表示，從來沒抱著「一定要搞笑」的心態發展續作，「小班和強不是在搞笑，只是非常投入角色才產生火花！」小班聽了笑回：「而且強很享受折磨我，光是這點就很搞笑了！」

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除了兄弟喜劇元素，電影依舊充滿火爆刺激的動作場面，強表示在拍攝打戲真的騙不了人，「這是拳拳到肉的感覺，觀眾很輕易地就看出來，同時角色也得知道是為什麼而戰。」更感性表示歐康諾深入挖掘角色內心，「所以觀眾才會更在乎這些角色。」

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