小班《會計師2》豪賭跳排舞 拍完秒閃人

班艾佛列克（左）和強柏恩瑟再度合作《會計師2》，戲裡戲外互動都充滿笑點。（美聯社）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕賣座動作片續篇《會計師2》日前舉行國際線上記者會，導演蓋文歐康諾率領片中兄弟檔「小班」班艾佛列克、強柏恩瑟等人一同出席，片中一大驚喜就是小班大跳排舞，小班笑言沒人要他這樣做，觀眾也沒預期會看到，「這就叫『豪賭』！」更打趣說：「我知道我不會因為這支舞接到更多工作。」

班艾佛列克（白衣者）在《會計師2》大跳排舞，直說自己真的沒有跳舞天分。（翻攝自YouTube）

小班回歸飾演天才自閉症會計師「克里斯汀」，續集聚焦在他和強飾演的布萊克斯之間的兄弟情。他在片中努力學習如何與人建立連結，卻拙於表達感情，為了展現他的轉變，導演設計了一場尷尬卻真摯的跳舞戲碼，小班笑言：「他靠著熟悉的節奏與結構，才終於能鼓起勇氣站在心儀對象旁邊。」

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回憶起跳舞戲，小班形容角色當時找到一種讓自己舒服的方式來和別人建立連結，「雖然我不覺得我跳得好，但我盡力了。」他認為那場戲可愛的地方在於一個人勇敢地做一些自己不擅長的事，「這就是我們每個人所能做的極限，而我在排舞方面真的沒有天分，好險我的角色本來就不是要跳得好！」

不過強搞笑表示，當初聽到要拍這場戲其實充滿問號，「我心想，這段怎麼可能會留著？跟劇情有什麼關係？」但看到小班實際走上舞池，他瞬間改觀：「我邊看邊唱歌，還想說『我好愛這首歌』，完全被打動了！」兩人不僅戲裡愛鬥嘴，戲外互動也充滿笑點，小班自嘲拍攝結束就「秒離場」，「拍完我就閃人，你只會看到我的車尾燈！」

《會計師2》除了延續前作精彩動作與情感深度，更添加幾分溫柔與幽默。當木訥的小班學跳舞、兄弟倆學和解，在火爆動作下也藏著柔軟的心，小班拙劣的舞步，說不定會成為觀眾今年最意想不到的銀幕回憶。電影將於4月24日在台上映。

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