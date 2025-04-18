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廖家儀堅持送急診 總裁尪腦出血保住一命

廖家儀（左）曝老公顱內大面積出血。（翻攝自臉書）廖家儀（左）曝老公顱內大面積出血。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕廖家儀2009年嫁香港太古集團總裁陳世傑，她原與老公、3子女定居香港，近期因老公工作調度搬回台灣，昨在社群提到，總裁尪出現異常頭痛，入院檢查後發現是腦出血，緊急動手術才保住一命，她說：「謝謝大家的關心，老公正在恢復中，已經在普通病房休息。」

廖家儀提到，老公這兩週頻喊頭痛，但量血壓都在正常範圍內，「他說痛到好像有人在咬他的腦一樣，我看到他連續兩天痛到抱著頭入睡，覺得不太對勁，堅持要他到醫院急診報到，果然！照完了CT以後，醫院人員不允許他離開。」

陳世傑被檢查出顱內大面積出血，得動手術將血引流出來，廖家儀直喊：「原來頭痛可以這麼嚴重！」她推算應該是兩個月前騎腳踏車摔倒的後遺症，「當時老公覺得只是家常便飯的跌倒，沒想到後遺症卻在兩個月後爆發，慢慢滲血出來，變成了大面積的腦出血。」

廖家儀聽到老公跟她說：「把裡面的積血排出來就沒事了。」坦言當下很想哭，但她忍住了，「因為我是3個孩子的娘！只能果敢面對事情解決。」

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