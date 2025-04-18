眾星淚送葉天健最後一程 黎明柔專程自港返台致意

黎明柔特地自香港返台出席父親昔日同窗葉天健告別式。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕資深電視製作人葉天健於4月10日因肝癌辭世，享壽82歲，昨在台北市第二殯儀館舉行告別式，葉天健生前打造過《小人物狂想曲》、《新聞挖挖哇》等膾炙人口節目，為台灣電視圈培育無數人才，演藝圈眾多好友昨到場送他最後一程。

已定居香港、長時間未在台灣公開露面的黎明柔雖未與葉天健合作過節目，但原來葉天健與其父黎昌意是中學同窗，兩家人有多年交情，因此她特地返台現身告別式致意。

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于美人受訪時多次哽咽，感念葉天健對電視圈的付出，「雖然他離開了，但作品是永恆的，我相信他會一直活在我們的記憶裡。」透露最後一次見到葉天健是在2020年他親自舉辦的生前歡聚會，「那天他非常開心，老朋友們都到了，他很念舊也很欣慰。」

包翠英（左起）、陳凱倫和葛蕾感謝恩師葉天健對電視圈的付出。（記者胡舜翔攝）

陳凱倫稱葉天健是他演藝生涯的重要貴人，「我第一次唱歌、第一次主持節目，都是他給的機會。」4年前他還與葉天健一同策劃、主持其生前歡聚會，場面溫馨；陳凱倫透露葉天健女兒決定依父親遺願，讓他長眠於台灣。

包翠英深情追悼葉天健：「他是我心目中的勇士。」她表示過去合作過許多節目，幾乎天天在攝影棚相處，情誼深厚；葛蕾說葉天健即使身體狀況不佳，仍樂觀面對人生，願意出席朋友聚會。

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