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《斥資300億韓影鉅作 》不只安孝燮、李敏鎬 夢幻卡司集結蔡秀彬、Jisoo

安孝燮（左）、蔡秀彬合作《全知讀者視角》引爆影迷期待。（采昌提供）安孝燮（左）、蔡秀彬合作《全知讀者視角》引爆影迷期待。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕安孝燮、李敏鎬在韓國奇幻鉅片《全知讀者視角》分飾平凡上班族和小說主角，故事改編同名網路小說，全片斥資300億韓幣（約台幣6.8億元）打造，成為今年韓國影壇最高預算之作。

李敏鎬在片中飾演「小說主角」，與安孝燮飾演的「讀者」展開驚心動魄的求生冒險。（采昌提供）李敏鎬在片中飾演「小說主角」，與安孝燮飾演的「讀者」展開驚心動魄的求生冒險。（采昌提供）

該片昨釋出台灣首波概念海報與前導預告，除了雙帥主演，還包括蔡秀彬、申承浩、NANA，以及BLACKPINK成員Jisoo等夢幻卡司，電影融合神話、星座、文學與動作等奇幻元素，有望成為新一代「東方奇幻」代表作。

《全知讀者視角》描述一部連載十年的小說，在完結篇公開當天，小說中的虛構世界竟在現實生活成真，讀者和小說主角展開驚心動魄的求生冒險，由於原著小說在全球累積超過3.6億閱覽數，改編電影後，被業界視為有望振興韓影與票房的救世之作。

預告揭露安孝燮飾演的「金獨子」以驚慌失措的眼神，呈現對現實崩壞的真實反應，強烈的戲劇張力與視覺效果讓原著小說迷直呼：「這就是我心中《全知讀者視角》該有的樣子！」《全知讀者視角》預計7月在台上映。

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