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娛樂 最新消息

修杰楷爆張孝全勸敗王 讚嘆最佳銷售員

修杰楷（右）邀請張孝全至YT節目《修TIME》PK棒球。（《修TIME》提供）修杰楷（右）邀請張孝全至YT節目《修TIME》PK棒球。（《修TIME》提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷邀請好友張孝全至YouTube節目《修TIME》，他抖出張孝全興趣廣泛多元，滑板、足球、衝浪、音樂都有所涉略，不忘爆料張孝全在好友群組裡有「勸敗王」的封號，只要對什麼東西有興趣，張孝全馬上知道可以去哪裡購入，還會幫忙分析價格、物品型號，讓修杰楷讚嘆：「他不當藝人可以去當最佳銷售員。」

熱愛運動的兩人，在節目中擔任起一日棒球教練，設計了一套課程從投球到打擊，親自教小朋友們打棒球，看著小朋友們聽話遵照教練的指示，修杰楷有感而發說：「我好像很適合當體育老師！」

之後還進行了一場棒球PK賽，交情很好的他們當場做了賭注，贏的人可以到對方家中挑一項物品帶走，兩人都對自己的球技非常有自信，修杰楷表現優秀，反觀張孝全頻頻揮棒落空，不服輸的再上訴，還是沒得分，無法接受結果的張孝全鬧脾氣喊：「我不玩了！」修杰楷贏得比賽，開心到跑場歡呼。

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