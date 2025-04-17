劉修甫曖昧吻牧森軟軟的 導演看好曹佑寧用劍下棋

曹佑寧（左起）、丁寧、劉修甫、牧森昨齊聚《刺心切骨》台北首映會，分享拍攝趣事。

（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕新加坡新銳導演劉慧伶自編自導電影《刺心切骨》，昨在台舉辦首映，導演特地飛來與主演劉修甫、曹佑寧、丁寧、牧森合體出席。片中劉修甫與牧森有段曖昧的情愫，兩人更有初吻戲，互讚彼此嘴唇「軟軟的」，笑說因太害羞NG多次，意外吻出角色羞澀氛圍。

該片融合擊劍、心理驚悚與殺人事件，出道7年的劉修甫首次擔綱男主角，壓力大到一度關閉社群帳號，坦言：「快樂又痛苦，連續夢見自己還在拍戲。」與他對戲的曹佑寧跳脫過往形象，飾演神秘難以捉摸的哥哥，導演特別以「分頭溝通」方式導戲，讓演員無法掌握彼此角色視角，增加表演張力。

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劉慧伶表示，哥哥一角充滿操控與預判力，「他就像在用劍下棋，總是先一步看穿對手。」她笑說當初選角時，曹佑寧是唯一沒掉入「劇本陷阱」的演員，「有一場戲原本設計要驚訝反應，只有他說那個當下不該有驚訝，完全戳中我心中角色的想法。」連劉修甫也驚呼：「他是試戲時唯一讓我猜不透的人。」

至於劉修甫與牧森的吻戲，兩人形容過程自然，但笑說因為太害羞NG多次，卻反而吻出了角色間的羞澀與壓抑感。《刺心切骨》將於4月18日在台上映。

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