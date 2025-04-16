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娛樂 最新消息

〈讓我們藝起讀書吧〉陳泳希從樂團刺青找到愛書 嚴肅看待生命

陳泳希因為閱讀得到深層啟發。（記者王文麟攝）陳泳希因為閱讀得到深層啟發。（記者王文麟攝）

從1975樂團主唱馬修希利手肘刺青找到愛書

1975樂團主唱馬修希利手肘上的刺青讓陳泳希找到愛書。（美聯社）1975樂團主唱馬修希利手肘上的刺青讓陳泳希找到愛書。（美聯社）

記者陳慧玲／專訪

陳泳希曾為柯震東主演的影集《愛愛內含光》演唱主題曲《相濡以沫》，並以這首歌入圍金鐘獎戲劇原創歌曲獎。她喜歡閱讀，首張正規專輯《當我不敢說》的英文名稱「Weak Messages Create Bad Situations」正是來自她很喜歡的一本同名插畫書。

小學六年級陳泳希就喜歡上艾薇兒，想和她一樣成為創作歌手，長大後媽媽推薦她聽李宗盛創作的《真心英雄》，成了幫她勵志加油打氣的歌曲，她說：「我也希望能用歌聲讓自己忘了所有的痛。」

大衛斯里插畫書 描繪人生狀況

陳泳希分享自己喜歡的兩本書，其一是大衛斯里的插畫書《Weak Messages Create Bad Situations》，書名直譯意思就是「微弱的訊息會造成糟糕的情況」，她說：「我很喜歡這段話，我常因害怕破壞關係、得罪別人，或擔心氣氛不好，變成內心話不敢講出來、怕被誤會，但訊息沒表達清楚，彼此反而更加誤會。」

特別的是，陳泳希會注意到這本書，竟是因為她很喜歡的英國「1975」樂團主唱馬修希利手肘上的刺青正是這本書名，陳泳希說：「我因為他的刺青，去找到這本書。」馬修希利曾是泰勒絲其中一任前男友，兩人在2023年爆出短暫戀情，沒想到他的刺青讓陳泳希找到一本愛書。

陳泳希說：「書裡把人會遇到的各種狀況都畫出來，啟發我更嚴肅看待生命，以前總是對自己的人生不夠認真。」

視馬克曼森作品管他的為聖經

另一本陳泳希想分享的書是馬克曼森的作品《管他的》，英文書名的直譯是「不在乎的微妙藝術：一種違反直覺的美好生活方法」，她說：「這本書就像我的聖經，只要心裡不舒服，想知道可以怎麼做的時候，就來翻書。」

陳泳希談到：「以前我凡事都很在乎，在乎別人的看法和情緒，常想說是不是我不夠好？情緒很容易受影響，後來男友介紹給我這本原文書，但我英文不好，買翻譯本來看，心態上轉換滿多。」

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