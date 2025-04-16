凌峰誇愛妻馭夫有術 提及前妻曝關係友好

紀寶如（左起）、林沖、紀麗如、林松義、凌峰和向娃昨出席台灣優質生命協會活動。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕80歲資深藝人凌峰昨與紀寶如、向娃、林沖及林松義出席台灣優質生命協會活動，談及感情話題時，不僅大讚現任愛妻小竇，更罕見提及與前妻賀小姐的相處狀況。

凌峰與小他31歲的小竇結縭多年，笑曝愛妻沒現身活動的原因：「她都會躲我，怕被媒體問『怎麼會嫁給凌峰』。」自嘲老婆高挑優雅、碩士學歷，自己卻是私立中學夜間部肄業，「其實我很怕她，也會有自卑感。」儘管如此，他對妻子充滿敬意，讚她婚後全心照顧家庭，兒子在12歲時就能寫英文小說，「她真的很了不起，連我這個頑皮個性都被她改造了。」

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紀寶如也稱讚小竇溫柔又有耐心，向娃則笑說：「凌峰現在狀況很好，簡直是一條龍！」凌峰幽默回應：「現在只是一條蛇啦！」

談到與前妻賀小姐的關係，凌峰神情嚴肅表示：「男人就算離婚，也要保持風範，畢竟一起生活過。」他坦言婚姻破裂主因在自己，「她聰明，所以跑了，是我當老公的不行。」即便如此，他仍感謝前妻替他生下可愛的孩子，並透露兩人至今仍保持聯絡，關係友好。

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