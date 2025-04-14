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娛樂 最新消息

「渣渣輝」自虧發音不標準 不排除拍《贖夢2》

劉俊謙（左）與張家輝出席影人見面會，與粉絲相見歡。（甲上娛樂提供）劉俊謙（左）與張家輝出席影人見面會，與粉絲相見歡。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港影帝張家輝、劉俊謙為恐怖驚悚新片《贖夢》來台宣傳，在見面會上與影迷互動熱絡，有香港粉絲發問時口誤講成「渣渣輝」，不小心呼應早年張家輝因國語不標準，常將自己的名字說成「渣渣輝」，張家輝聽到這個稱號當場大笑，大器回應︰「所以你跟我一樣都發音不標準啊？」笑翻眾人。

張家輝早在1999年上映的《黑馬王子》時就與劉德華合作，後來又有《賭俠大戰拉斯維加斯》等電影，兩人交情一直很好。有觀眾稱讚張家輝與劉德華外貌相像，讓張家輝驚訝回說：「原來有人覺得我像他啊？」

因為張家輝過去多次與歌神張學友撞臉，在香港有「張學友的弟弟」之稱，兩人交情好也會相互揶揄彼此是「兄弟」，劉俊謙反應很快，立刻跟觀眾推薦《贖夢》：「這部電影有四大天王的綜合體，能不看嗎？」張家輝更爆料，如果票房理想，不排除拍《贖夢2》，關鍵人物可能會是劉德華友情客串的「入夢者」。

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