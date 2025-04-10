黃鐙輝股災虧數百萬 曝友暴損6.6億

黃鐙輝（左）和李杏劇中幫助更生人重新回歸家庭，找回自己的人生。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕黃鐙輝因股災損失七位數，昨出席大愛戲《九如一家人》首映記者會，笑談聽聞友人帳面損失兩千萬美金（約台幣6億6千萬）後，自己已放寬心，加上國安基金進場護盤，會持續買進指數型ETF；他和李杏搭擋演出夫妻，受訪時不斷鬥嘴鼓，李杏直指黃鐙輝靈活過頭，就是沒在記連戲，黃鐙輝則理直氣壯強調：「藝術不能重複。」

兩人劇中爭執不斷，李杏經常大翻黃鐙輝白眼，她打趣表示：「完全不用揣摩，黃鐙輝就是容易讓人這樣。」黃鐙輝則認為吵架是婚姻發洩出口，透露新婚前兩年曾因丈母娘拿太多錢，語重心長對太太萁萁說：「這樣下去我們可能會離婚。」好在梗在心中的刺拿掉後，兩人婚姻關係也好轉。

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演出警局隊長的夏靖庭曾誤入歧途，他自招吸毒20年，期間勒戒了2次，第2次從勒戒所回家時，看到白髮蒼蒼的母親，決心痛改前非，「我是一個更生人，我接受我的過去，只要現在重新來過，可以創造未來的自己。」

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