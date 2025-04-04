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李奧納多為戲潦倒 酗酒嗑藥衝獎季

李奧納多狄卡皮歐（中）、蕾吉娜霍爾（右）、蒂安娜泰勒一同出席電影《一場又一場的戰鬥》CinemaCon發布會。（法新社）李奧納多狄卡皮歐（中）、蕾吉娜霍爾（右）、蒂安娜泰勒一同出席電影《一場又一場的戰鬥》CinemaCon發布會。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝李奧納多狄卡皮歐1日和蕾吉娜霍爾、蒂安娜泰勒一同出席CinemaCon電影博覽會，為大導演保羅湯瑪斯安德森新片《一場又一場的戰鬥》（暫譯）造勢，李奧納多直說自己想和導演安德森合作已經有20年之久，除了尊稱他是「大師」，更說很榮幸和他合作。

該片是導演安德森繼《性本惡》後再度改編湯瑪斯品瓊的小說，製作預算高達1.3億美金（約台幣43.05億元）。李奧納多過去曾有機會主演安德森的成名作《不羈夜》，但最終選擇參演讓他一舉登上影史巔峰的《鐵達尼號》。相隔多年，安德森已斬獲坎城、威尼斯及柏林三大影展最佳導演獎項，李奧納多也已貴為奧斯卡影帝。

李奧納多為戲潦倒 酗酒嗑藥衝獎季李奧納多狄卡皮歐在《一場又一場的戰鬥》飾演一名生活放蕩的革命者，角色酗酒又嗑藥。（翻攝自YouTube）
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李奧納多在片中演一名生活放蕩的革命者，試圖營救被綁架的女兒，卻因多年來酗酒又嗑藥，導致記憶力衰退而苦惱不已。他形容電影「深刻觸及了我們潛意識中燃燒的政治與文化議題」，並說導演安德森非常願意讓演員自由發揮。

蕾吉娜則說該片「很幽默、有趣，但也充滿情感」，更說能夠與任何人對戲都是很棒的經歷，「尤其是能與身邊這兩位，更是難得。」蒂安娜則說她的角色並不討喜，「她總是處於求生模式，經常被誤解，但同時又很自私，我迫不及待想讓大家認識這個角色。」《一場又一場的戰鬥》原定今年暑期檔上映，日前已宣布延後至9月底，將更有利於角逐各大電影獎項。

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