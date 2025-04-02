赤楚衛二被台味圈粉 《366日》倒帶淒美初戀

赤楚衛二來台宣傳日片《366日》，希望藉由寶島美食療癒身心。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日星赤楚衛二昨在台宣傳日片《366日》，重現片中經典的敲耳機橋段，迷倒眾人，他開場用中文自介「大家好，我是赤楚衛二」後，因不習慣飯店冷氣，突然當場打噴嚏，隨後笑說沒事，展現呆萌的一面。

赤楚衛二首度訪台，聊到寶島美食，他說：「吃了好吃的蒸餃，也喝到好喝的珍奶，真希望天天都能喝到！」另外盼此行能被滷肉飯療癒。

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《366日》以沖繩和東京為舞台，講述一段跨越20年的初戀故事，赤楚衛二表示，全片最美好的部分是為了對方著想而選擇離去，故事淒美又動人，「只是電影並非順著拍，因此同一天要演高中生，又得演大人時，有時會感到混亂。」

問到和角色的相同或相異處，赤楚衛二表示共通點是重視夢想，且私下比較外向，又很喜歡講話，放話要台灣媒體好好接招。片中赤楚衛二因身體因素，在工作和戀情遭遇挫折，問他低潮時會如何應對？他說時間就是最好的良藥，能淡化傷痕。

這次赤楚衛二和上白石萌歌合演情侶，他大讚女方率真誠實，是很會把心境帶入角色的演員；上白石萌歌先前透露，平日開朗搞笑的赤楚衛二，在片場特別沉默、有點陰沉，和平常很不一樣。《366日》4月2日在台上映。

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