〈2025 Watches and Wonders〉卡地亞經典Tank蛻變新風貌 Tank Louis Cartier推出大型款 Tank à Guichets顛覆傳統讀時

Panthère de Cartier美洲豹黃K金半鋪鑲錶款，整體細節精緻細膩。

〔記者林欣若／日內瓦報導〕卡地亞（Cartier）在錶壇一向是腕錶造型大師，從圓形、方形、矩形到枕形，以千變萬化之姿賦予腕錶多變風格。正在舉行的2025鐘錶與奇蹟（Watches and Wonders）錶展上，卡地亞立基於經典，再結合製錶與珠寶工藝，帶來一新耳目的創意之作。

視窗呈傾斜角度對比配置的Cartier Privé系列Tank à Guichets腕錶，在10點鐘位置設小時視窗、4點鐘位置設分鐘視窗。鉑金錶殼搭黑色鱷魚皮錶帶，限量200支。

以坦克車平行履帶為靈感的Tank系列，自1917年問世以來，就以黃金比例的長方形成為雋永標誌，簡約俐落的幾何造型在當時的製錶領域獨樹一幟，連英國黛安娜王妃（Princess Diana）、美國普普藝術大師安迪‧沃荷（Andy Warhol）也都成為粉絲。今年Tank推出全新尺寸並重新演繹跳時功能，完美展現卡地亞的風格美學和製錶工藝。

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Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金半鋪鑲錶款。

◎尺寸全新升級 雋永外型優雅不變

Tressage腕錶不僅是一款顯示時間的珠寶，更是卡地亞將珠寶工藝與製錶技法和諧融合的結晶。

回顧Tank的百年歷史，可發現卡地亞在經典的基礎上仍不斷帶來驚喜，1917年首款Tank一鳴驚人之後，1922年再推出微調比例的Tank Louis Cartier，相比1917年版本，Tank Louis Cartier錶殼拉伸延長、錶耳纖細精緻、邊角更圓潤柔和，成功掀起長方形錶殼風潮。之後Tank陸續延伸出多個子系列，包括弧形明顯的Tank Cintrée、揉合中式美學的Tank Chinoise、矩形變成菱形的Tank Asymétrique、彎曲結構的Tank Américaine、搭載金屬鍊帶的Tank Française，以及配備SolarBeat™光電機芯的Tank Must，每款皆保留Tank經典風格，展現與時俱進的時尚感。

美洲豹珠寶腕錶，黃K金鑲嵌23顆圓形明亮式切割鑽石總重0.78克拉，豹眼鑲嵌沙弗萊石，鼻子鑲嵌縞瑪瑙，黑色真漆點綴豹紋。

今年Tank Louis Cartier推出全新大型款，38.1×27.75毫米錶殼搭載新一代卡地亞工作坊精製自動上鍊1899 MC型機芯，備有玫瑰金款和黃K金款兩種材質，包括分鐘軌道、羅馬數字時標、平行的垂直錶耳、劍形藍鋼指針、鑲嵌寶石的圓珠形上鍊錶冠，均延續著百年前Tank的經典設計，展現雋永美學。

美洲豹珠寶腕錶，白K金鑲嵌1,103顆圓形明亮式切割鑽石總重11.90克拉，豹眼鑲嵌祖母綠、鼻子和豹紋鑲嵌縞瑪瑙。

◎一體式金質錶殼 捨棄傳統錶盤格局

Tressage腕錶顛覆傳統風格，黃K金、白K金錶殼鑲嵌鑽石，搭配亮面米色皮革錶帶。

精采之作還有從2015年起陸續推出的Cartier Privé系列，從卡地亞旗下經典腕錶系列精選一款重新演繹，以限量發售的方式備受藏家期待，從有如藝術作品的Crash開始，緊接著是Tank Cintrée、Tonneau、Tank Asymétrique、Cloche、Tank Chinoise、Tank Normale，以及2024年的Tortue，敢於大破大立的Cartier Privé系列，無疑是卡地亞最天馬行空的創作。

Tank Louis Cartier玫瑰金款，搭載新一代卡地亞工作坊精製自動上鍊1899 MC型機芯。

今年Cartier Privé系列全新推出Tank à Guichets，以1928年首次推出的數位指示時間Tank à Guichets腕錶為原型，捨棄羅馬數字時標和分鐘軌道的傳統錶盤設計，取而代之的是一體式金質錶殼，僅設置兩個視窗用於指示時間，完全顛覆了Tank的經典元素，但俐落簡約的線條、縝密計算的比例，仍透出專屬於Tank的美學堅持。

Tank Louis Cartier黃K金款。

Tank à Guichets腕錶搭載全新的卡地亞9755 MC型工作坊精製手動上鍊機械機芯，具有逆跳小時和逆行連續分鐘功能，上鍊錶冠設於12點鐘位置，經過拋光的平行錶耳，與緞面打磨的錶殼形成鮮明對比，其中一款沿用1928年腕錶的外觀，小時視窗設於12點鐘位置、分鐘視窗設於6點鐘位置。另一款則是將兩個視窗呈傾斜角度對比配置，憑藉精湛的製錶技藝成就美學設計。

卡地亞Tank Louis Cartier以完美比例重新定義現代腕錶風格。

美洲豹腕錶奢華靈動

Cartier Privé系列Tank à Guichets腕錶，鉑金錶殼搭配酒紅色鱷魚皮錶帶。

豹紋結合虎紋突顯野性美 手鐲錶精緻如雕塑

Cartier Privé系列Tank à Guichets腕錶，玫瑰金錶殼搭配深灰色鱷魚皮錶帶。

〔記者林欣若／日內瓦報導〕卡地亞以珠寶起家，在蜚聲國際之時跨足製錶產業，延續對風格和細節的堅持，成為舉足輕重的鐘錶品牌。以品牌靈魂美洲豹為主角的Panthère de Cartier美洲豹系列腕錶，則是完美結合珠寶底蘊和製錶工藝，今年新作再度以標誌性珠寶風格美學演繹這隻靈獸。

Panthère de Cartier美洲豹全鋪鑲鑽石腕錶，玫瑰金錶殼和錶鍊鑲嵌鑽石和錳鋁榴石，飾以黑色和金棕色兩種不同色調的真漆。

Panthère de Cartier美洲豹系列全新腕錶集結豹紋和虎紋，展現雙重野性魅力，黑色和金棕色真漆、鑽石及橙色和黃色錳鋁榴石相映成趣，共譜絢麗的色彩組合。手工塗覆再以高溫燒製的漆藝，以及錶盤上145顆雪花式鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，均於Maison des Metiers d’Art卡地亞藝術大師工坊完成，每個鍊節經過逐一拋光和鑲嵌，呈現層疊錯落的效果，匯集匠心和工藝，成就靈動逼真的斑紋。同步推出半鋪鑲款式，以尺寸漸變的圓形明亮式切割鑽石點綴錶鍊的各個鍊節，光潔的白色錶盤以鑲鑽錶圈環繞，呈現低調貴氣和優雅氣息。

另一款美洲豹珠寶腕錶採手鐲款式，具象描繪美洲豹的神態和身形，卡地亞以「toi & moi」設計形式，開放式手鐲的一端是蓄勢待發的美洲豹，準備跳躍到另一端設有指針的錶盤，美洲豹緊繃如弦的身軀、流暢優美的肌肉輪廓、點綴黑色真漆豹紋的毛皮、精緻的豹耳和鼻子，以及精準刻畫的豹爪，極致細膩精緻更有如雕塑。

Tressage編織新創意

金工寶石皮革 演繹輪廓張力

〔記者林欣若／日內瓦報導〕在圓形、方形、矩形、枕形之外，腕錶還有什麼可能性？卡地亞全新Tressage給出最好的答案。「Tressage」有「編織」之意，腕錶以金質和鑽石交織為兩條編織鍊帶，簇擁著長方形雪花式鋪鑲鑽石錶盤，完美結合線條與弧形，將幾何圖案與材質拼接玩出全新創意。

回溯到1933年，傳奇設計師貞‧杜桑（Jeanne Toussaint）成為卡地亞首位女性創意總監，她擅長融合不同材質展現千變萬化的細膩效果和璀璨光芒，全新Tressage腕錶結合卡地亞三大經典風格元素：黃K金、獨特造型、材質對比，將圓潤裝飾與俐落線條交錯，光亮的金屬與立體鋪鑲寶石對比，金質、寶石以及皮革錶帶共存，向貞‧杜桑的經典風格致敬。

Tressage腕錶以誇張的藝術手法重新演繹腕錶的經典元素，例如超大尺寸的錶耳優雅延伸，轉化成纏繞於腕間的立體鍊帶，Tressage既非手環、也不像傳統的皮革錶帶，卡地亞珠寶與鐘錶創意總監瑪麗-洛爾‧塞雷德（Marie-Laure Cérède）將Tressage定義為「第三類」時計，堪稱集製錶與珠寶造詣於一身的非凡傑作。各錶款價格未定，請店洽。

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