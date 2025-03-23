ARKis簽唱會喜戴皇冠 彭佳慧帶女兒追星

ARKis舉辦簽唱會，成員李東翰（後排左起）、鄭彫秦、李定、禾雁凱、Vin（前排左起）、Alex、伍承慶與黃崇竣戴上皇冠。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新人男團ARKis昨天在信義區舉辦簽唱會，滿場歌迷熱情相挺，就連金曲歌后彭佳慧都現身追星，她在IG發聲：「我追Whitney Houston（惠妮休士頓）都沒這麼早欸！」為了帶雙胞胎女兒看偶像非常拼命。

彭佳慧（前排左二）帶女兒追星，在後台與ARKis合影。（翻攝自IG）

ARKis由Alex、Vin、伍承慶、禾雁凱、李東翰、李定、黃崇峻與鄭彫秦組成，8人在簽唱會嗨跳《Under the future》、《末日有我》等歌曲，粉絲尖叫聲不斷。

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團員在簽唱會化身「末日王子」，為彼此戴上皇冠，更要慶祝新專輯《ARK》勇奪好成績。大夥被問到團內誰最有「王子病」？李定最終以3票奪冠，禾雁凱和李東翰則各自拿下1票。

李定大方招認：「我真的滿需要大家照顧的，有時候喜歡鬧脾氣，所以非常貼切。」禾雁凱則是對妝髮很龜毛，會不斷和造型師、髮型師反覆調整；東翰也大方承認，「說到王子病，我這個出門不帶錢包的個性，滿有『王子感』的。」

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