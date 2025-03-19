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娛樂 最新消息

鄭容和傷癒歸隊 CNBLUE高雄加場-BABYMONSTER唱進林口體育館

CNBLUE主唱鄭容和（中）傷癒回歸，宣布高雄站追加一場。（和協整合行銷提供）CNBLUE主唱鄭容和（中）傷癒回歸，宣布高雄站追加一場。（和協整合行銷提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男女團人氣旺，先後來台和粉絲見面，包括型男樂團CNBLUE、怪物新人女團BABYMONSTER分別在5月、6月接棒抵達寶島，造福台灣歌迷。

BABYMONSTER以神曲征服全球歌迷，實力有目共睹。（Live Nation Taiwan提供）BABYMONSTER以神曲征服全球歌迷，實力有目共睹。（Live Nation Taiwan提供）

CNBLUE公司昨透露，和主辦單位幾度討論後，確定巡迴安可場高雄站於5月25日確定追加一場演出，傷癒歸隊的主唱鄭容和向台粉精神喊話：「不見不散！」

鄭容和今年1月腿傷開刀，將原訂3月8日在高雄流行音樂中心海音館開唱日程延期至5月24日，因持續復健有成，宣布加開演出場次，令歌迷興奮不已；3位成員對於首場完售表示開心，期待和BOICE（粉絲名）同樂。

BABYMONSTER確定6月28日前進林口體育館開唱，她們去年以首張EP《BABYMONS7ER》出道即打響名號，主打歌《SHEESH》紅遍大街小巷，MV只花10天飆到1億次觀看，全員迫不及待來台釋放女團魅力。

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