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娛樂 最新消息

曾國城閃辭《一字千金》為失言負責-主持10年拿2座金鐘 認言論疏失影響節目價值

曾國城拋請辭震撼彈，不再主持公視益智節目《一字千金》。（公視提供）曾國城拋請辭震撼彈，不再主持公視益智節目《一字千金》。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城日前在媒體前談及對黃子佼復出看法，脫口表示原本很期待對方復出，隨即被網友炎上、灌爆留言區，儘管事後他發文道歉仍止血無效，反而丟了生技品牌代言，昨突拋出震撼彈，宣布請辭從2014年底開始主持的公視益智節目《一字千金》。

去年才為「羞辱來賓身材」道歉 稱詆毀他人非本意

曾國城主持《一字千金》超過10年，該節目是金鐘獎入圍常客，曾國城更曾分別在2021年、2023年獲頒「益智及實境節目主持人獎」，不過去年底一名北一女畢業生曾發文指控，之前錄製《一字千金》時遭曾國城拿她身材開玩笑，當時曾國城就緊急發文道歉強調「詆毀他人」絕對不是他的本意，更不是他在演藝圈賴以為生的主持風格。

曾國城2014年開始主持《一字千金》曾憑此節目拿下兩座金鐘獎。（三立電視提供）曾國城2014年開始主持《一字千金》曾憑此節目拿下兩座金鐘獎。（三立電視提供）

今年一句「期待黃子佼復出」又挨轟 引咎自卸主持棒

沒想到失言風波才剛平息，曾國城又因評論黃子佼復出一事再遭抨擊，曾國城表示，近期因個人言論上的疏失，引發社會討論，也為所屬節目與合作單位帶來困擾，再次向大眾致上最深的歉意，而為避免此事影響《一字千金》的初衷與價值，決定請辭主持人一職。曾國城感謝所有支持他的觀眾朋友，以及公廣集團及製作團隊這10多年來的信任與陪伴，他衷心祝福《一字千金》能夠繼續發光發熱，「未來我會更加關心社會重要議題，並身體力行支持公益活動，也感謝大家這段時間的指教與關心。」

公視感謝曾國城過去付出 接替人選未定

公視表示，在內部審慎討論後，認為公共媒體應承擔更高的社會責任，因此決定調整預定於7月上檔新一季《一字千金》的主持陣容，「在此過程中，曾國城亦充分理解公視立場，並主動表達尊重與配合，決定請辭主持一職。」電視台感謝曾國城自開播以來對節目的付出，至於未來節目主持人選，公視則說目前尚在討論中。

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