網友力挺Andy一夜翻身 火速逆襲復仇舊愛奪頻

Andy（右）掀舊愛家寧狠奪頻道內幕，讓他的訂閱數超越「眾量級」。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTube頻道「眾量級」由Andy與家寧共同經營，兩人去年情變後正式拆夥，Andy日前指控家寧與其家人奪走他經營10年的頻道，家寧則發聲明反控Andy指控不實。

昨凌晨Andy火速回擊指出「眾量級」頻道營收粗估超過1億元，但他實際上只拿到695萬元，等於拿不到總營收7%，影片獲得一票網友支持，Andy發聲回擊家寧影片破百萬，Andy一夜成206萬訂閱YTR，Andy「逆襲復仇」的發展讓網友們連連叫好。

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家寧面對Andy指控隔了3天才做出反擊，宣稱有給Andy固定的薪資及獎金報酬，反指控Andy去年10月將YouTube頻道收益帳戶變更至自己的帳戶，不過Andy隨即發布影片澄清更改頻道營收地址的目的，只是為了讓頻道恢復盈利，而這件事家寧也知情。

Andy反擊影片曝光後觀看數將近有500萬，網友們一致支持Andy，紛紛以抖內、訂閱相挺，他也以最快速度突破200萬訂閱大關，目前已突破「眾量級」的202萬訂閱。Andy昨發文感謝粉絲，「勇敢的人、知足的人，所到之處，皆有花開，謝謝你們帶給我的愛。」

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