（新片搶鮮看）《無痛先生》為愛搏命 罕病英雄救美

傑克奎德在動作喜劇《無痛先生》化身英雄救美的「無痛怪咖」。（UIP提供）

記者許世穎／專題報導

今年才在春節檔電影《完美伴侶》飾演軟爛男友的星二代傑克奎德，在新片《無痛先生》變身患有「無法感受痛楚」罕病的銀行經理納森卡因（不是卡陰），當他任職的銀行被搶，安柏米桑德飾演的夢中情人雪莉還在他面前被綁架，他便將這種罕病化為意想不到的力量，奮力將她救回。

傑克奎德（右）在動作喜劇《無痛先生》愛上安柏米桑德，為了救她不惜代價。（UIP提供）

★戰鬥力超弱 靠智力毅力生存

這次傑克在片中雖然不軟爛，但也戰鬥力極弱，當他好不容易和暗戀的女孩交心共度快樂約會，想好好對她表白，愛人卻變人質，讓他搶了警車跟警槍就想親自上陣，將缺陷轉化為「超能力」，宛如電影的主題：「我們願意為愛付出多少？」他整個豁出去，白T恤也從乾淨整潔變成血跡斑斑，努力生存，試圖克服重重困難。

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《無痛先生》最有趣的就是那種主角感受不到痛感，觀眾卻邊看邊叫的娛樂性，在一個熟悉的搶劫題材上添加獨特的特色，不僅符合動作片類型，還帶有另類超級英雄的元素，且重點不在於力量，而是他要如何智取敵人，並憑藉毅力生存下來，宛如《終極警探》中的「老布」布魯斯威利，不過至少老布的角色是真正的警察。

傑克奎德在《無痛先生》手掌被油炸至焦黑。（UIP提供）

★不一樣的動作片 融合幽默與暴力

導演搭檔丹柏克和羅伯特歐森讓整部電影在動作與喜劇之間取得完美平衡，兩人形容這部電影的特別之處，在於一個無法感受痛楚的男人，如何在愛情與動作挑戰之間找到真正的自我。歐森更表示：「這部電影巧妙融合幽默與暴力，觀眾見過很多嚴肅風格的動作片，但我們想要創造一個不同的視覺效果，當主角被痛擊後卻微笑回應，那才是這部電影的精髓。」

兩位導演也透露，確定接下執導工作後，腦海中一直浮現傑克的形象，「他是我們夢寐以求的選角，我們從《黑袍糾察隊》就開始喜歡他，覺得他是一位極具潛力的演員！」兩人大讚傑克有一種無可匹敵的魅力，且非常討喜，「傑克能夠自然的在這些不同的角色與性格之間切換，把這個角色演得恰到好處，他完全理解角色的焦慮和神經質，同時展現出他願意為愛冒險的決心。」大讚他讓這部電影既特別又獨一無二。

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