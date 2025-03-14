金秀賢爭議若未解 代言違約金4.5億

金秀賢形象一落千丈，有品牌選擇與他切割，也有粉絲不離不棄。（愛奇藝國際站提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢爭議纏身，經紀公司昨第三度發聲，強調手上握有明確證據，下週將統一說明；昨更傳出他現身片場失魂落魄，到處道歉。若是金秀賢未能度過這次危機，韓媒以他手握15個代言計算，違約金恐怕高達200億韓元（約台幣4.5億元）。

徐睿知（右）發文澄清與金秀賢毫無瓜葛。（Netflix提供）

金秀賢去年拍完《淚之女王》後事業再攀顛峰，廣告代言接不完，韓媒《文化日報》報導，金秀賢目前擔任新韓銀行、Prada等15家品牌的代言人，事件爆發後，不僅有品牌下架金秀賢的廣告文宣，也有廠商宣布不再續約。

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報導引述業界人士說法，稱金秀賢的廣告代言費一年大約落在7億韓元至10億韓元，若簽約後發生爭議，恐怕要支付2至3倍的違約金，如果這次事件未處理妥當，金秀賢恐怕要賠將近200億韓元的違約金。至於3月底的高雄櫻花季，主辦昨三度回應，目前仍按原定計畫照辦。

昨天也傳出，金賽綸當初因為酒駕而影響的韓劇《獵犬》，製作公司本來向金賽綸求償70億韓元（約台幣1.5億元），是金賽綸下跪求饒，才協商出7億韓元賠償金。只是對於金秀賢該不該借錢給金賽綸一事，網上反應兩極，一派怒批金秀賢落井下石，也有網友認為，酒駕就該自己承擔，身為前男友的金秀賢借錢已仁至義盡，討錢也只是天經地義。

被這起事件掃到颱風尾的還有徐睿知，她被傳是介入金賽綸、金秀賢感情的第三者，對此她在社群上發文，表示自己也是個人，這些日子一忍再忍，快要喘不過氣來，強調自己和金秀賢、金秀賢的哥哥沒有任何關係，希望大家適可而止，更無奈感嘆「我不知道我為什麼要解釋這個」。

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