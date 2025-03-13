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藍葦華拍吻戲惹惱女兒 乖乖聽話向老婆道歉

藍葦華擔任腹膜透析大使，呼籲並鼓勵腎友及家屬，應積極了解不同的洗腎方式。（記者胡舜翔攝）藍葦華擔任腹膜透析大使，呼籲並鼓勵腎友及家屬，應積極了解不同的洗腎方式。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕藍葦華昨出席「世界腎臟日」衛教記者會，談到近日在民視八點檔《好運來》與米可白拍吻戲，他自招沒讓老婆知道，就讀國小二年級的女兒看到播出醋勁大發，立刻當面質問，還要他和媽媽道歉，讓他哭笑不得。

藍葦華表示，拍親密戲不太和老婆報備，「以前會，但現在不太會，她看了就知道。」她不擔心老婆吃醋，但因老婆會和小孩一起看八點檔，只要女兒看到爸爸親了媽媽以外的人，就會生氣說：「你為什麼可以親別人？你只能親媽媽知道嗎？跟媽媽說對不起。」他也乖乖聽話，轉頭向太座說：「對不起，我不應該親別人，那個是工作。」令人莞爾。

藍葦華在前一齣八點檔《愛的榮耀》詮釋患末期腎臟病友，也因演技過於逼真，有觀眾打電話到電視台關心他的身體狀況，他得知後笑說：「第一次遇到這樣的狀況，很特別。原本只是置入的劇情，這也是我第一次拍八點檔，拍到變代言人，滿榮幸的，是一個很好的經驗。」

此次擔任腹膜透析大使，藍葦華呼籲並鼓勵腎友及家屬，應積極了解不同的洗腎方式，透過充分的醫療諮詢，擬定適切的治療規劃與健康管理，為自己找回工作與生活主導權。

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