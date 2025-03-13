謝欣穎曬鑽戒照疑好事近 陳天仁黏新歡開心相處中

謝欣穎在社群限動分享鑽戒照。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝欣穎去年底爆出與王柏傑3年姐弟戀告吹，雙方未正面回應，她昨凌晨分享鑽戒照，疑似被求婚，但經紀人否認；陳天仁前年與周孝安結束2年短命婚，近來被拍到與日籍YouTuber河村一樹互動親密，她希望大家給予空間。

謝欣穎在社群限動分享鑽戒照。（翻攝自IG）

謝欣穎在社群限時動態貼出黑白濾鏡照，她的左手無名指戴著閃亮大鑽戒，由於男主角未露臉，身分引起網友好奇，但照片過沒多久就被刪除。巧的是，王柏傑的限時動態分享甜約翰與魏如萱合唱的情歌《不小心愛上你》，被指是向謝欣穎隔空示愛，謝欣穎經紀人表示，「品牌合作，謝謝關心！」

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陳天仁被拍到與日籍YouTuber河村一樹互動親密。

（資料照，記者陳奕全攝）

陳天仁遭直擊與日籍YouTuber河村一樹當街牽手、擁抱、吻手、吻臉，兩人甚至共抽同一根菸，河村一樹的經紀人打死不認戀情，僅說：「一樹很喜歡交朋友，目前就是朋友的關係。」陳天仁則說：「目前開心相處中，希望大家給點空間。」至於當街哈菸的舉動，她說：「不好的示範會更加注意，若有罰則會接受並即時處理。」

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