徐乃麟答非所問喊冤 並非支持黃子佼復出

徐乃麟「給人留一口飯吃」遭炎上，自清並非贊成黃子佼復出。

（資料照，記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼是否會復出演藝圈引發熱議，曾國城前日受訪時坦言其實很期待，徐乃麟則補充說一切只能順其自然，而他後來又回應媒體說「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯」，被解讀成支持黃子佼復出，對此，他親自發聲喊冤，強調自己並非此意。

前日《天才衝衝衝》開棚錄影，曾國城受訪時說在耳聞黃子佼計畫復出後曾抱有期待，在旁的徐乃麟接著補充說：「這種事就順其自然吧！」至於他當時在問答過程中所提到的「給人留一口飯吃」，其實主要是在回應小優事件，並非支持黃子佼復出。

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徐乃麟事後在臉書上澄清：「各位的發言，我覺得是用同理心而反應自己的態度及看法，我可以理解，但我沒有說贊成他繼續回到演藝工作，將來有沒有製作人會找到他主持節目，那也是個未知數，（以目前社會的氛圍）。」強調自己只是想表達黃子佼是有家庭的人，妻兒是無辜的，「難道大家要看到他們走絕路以謝國人嗎？留一條生路給人走吧！」

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