《接班人》4帥合體 徐瑋澤慶生暖心告白

朴靖恆（左起）、徐瑋澤、張家陞、毛祁生相約吃燒肉慶生。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆主演LINE TV BL劇《獨佔接班人》，10日逢徐瑋澤生日，4人約好吃燒肉，買蛋糕一起慶生。

朴靖恆劇中和徐瑋澤組「圖章CP」，他特別送上愛的禮物，當眾深情告白：「從開拍到現在，我們真的一起經歷了很多，彼此見證對方的成長，我們秉持一個原則不管什麼都溝通，我們時常找對方聊天談心，一講電話就是1個小時起跳，我們還要繼續一起加油、一起成長。」

請繼續往下閱讀...

徐瑋澤感性說：「很感動他們特地來幫我慶生，每次聚在一起，都感覺到很溫暖、很快樂，謝謝靖恆特別約了我們一起晚餐。」他想和毛祁生、張家陞、朴靖恆說：「無論是好的時光，還是困難時刻，能和你們一起面對，走過每一段路，都是幸福的，祝福我們越來越好，一切順利，愛你們。」

粉絲也在徐瑋澤生日當天送上飲料、蛋糕應援，讓徐瑋澤深受感動：「很感謝在我還沒有什麼成績就願意支持我、喜歡我的人，能夠有你們在真的很幸福，也是我努力的動力，謝謝大家的陪伴。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法