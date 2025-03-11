星二代吳姍儒淚訴 不想當吳宗憲女兒

吳姍儒（左）與派翠克主持《小姐不熙娣》，首錄聊星二代辛酸時不禁哽咽。（東森提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小S上月因痛失姊姊大S而向《小姐不熙娣》告假，節目由「Sandy」吳姍儒代班，怎料她才錄第一集就淚灑攝影棚，原來是聊到星二代辛酸時不禁紅了眼眶，坦言若有選擇權，不想當吳宗憲的女兒。

鹿希派（左起）曾治豪和梁赫群，上節目談星二代故事。（東森提供）

製作單位為了讓吳姍儒首錄時能放鬆，特別邀請她親弟鹿希派擔任來賓，一起聊聊關於星二代的故事。當她被搭檔派翠克問到「如果能再選一次，妳還願意當憲哥的女兒嗎？」吳姍儒思考了一下後說：「如果可以，我不想當他女兒。」引發現場譁然。

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吳姍儒其實希望吳宗憲能夠像一般的爸爸一樣，「就比如說，他可以簽聯絡簿、帶我去上課。」說著說著就忍不住淚崩，這番話也引起全場星二代的共鳴，大家都希望父母能把給觀眾、粉絲的愛分一點給自己。而在這感傷的氛圍中，鹿希派卻突然笑說：「我爸竟然還問過我，本名吳睿軒的『軒』是哪個『軒』，超過分的！」這番話瞬間緩和了氣氛，逗笑在場眾人。

吳姍儒與鹿希派相差8歲，她說姊弟倆在生活上難免有些隔閡，即便無數次想多了解對方一點，「每次想跟他聊天都聊不到點，我其實也很難過。」也說其實弟弟的個性是很可愛的，「他是想壞也壞不起來的人，對我來說蠻呆的。」2人還在螢幕前擁抱，現場彌漫溫馨的氣氛。

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